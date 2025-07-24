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24 июля, 12:20

Невыгодно: Эксперт объяснил, зачем вводить плату за зарядки для электрокаров

Эксперт Хайцеэр: Электромобили пока не являются выгодными для водителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

С сегодняшнего дня зарядные станции для электромобилей в столице перешли на платную основу. Автоэксперт Ян Хайцеэр объяснил логику этого решения и его последствия для рынка.

Основные причины перехода:

  • Постепенная отмена льгот для электротранспорта (бесплатные парковки, проезд по платным дорогам);
  • Необходимость развития коммерчески устойчивой сети зарядных станций.

Эффект для владельцев электрокаров:

«Когда у вас нет электромобиля, вам кажется, что их [зарядных станций] много и они свободны. Как только вы приобретаете электромобиль, вы сталкиваетесь с определёнными сложностями», — отметил Хайцеэр в разговоре с 360.ru.

Эксперт подчеркнул, что текущий спад продаж электромобилей связан не с нововведениями, а с их изначально высокой стоимостью. Основными покупателями остаются те, кто может позволить себе домашнюю зарядку.

Перспективы рынка:

  • Удорожание эксплуатации для владельцев без домашних зарядных устройств;
  • Необходимость развития коммерческой зарядной инфраструктуры.

Хайцеэр заключил, что при текущих экономических условиях развитие электротранспорта в России сталкивается с серьёзными вызовами. При этом полный переход на электромобили в ближайшей перспективе выглядит маловероятным.

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Юрий Лысенко
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