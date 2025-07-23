«Выйдет из-под контроля»: Россиянам рассказали, что будет с ценами на бензин в августе
Эксперт Бунина: В августе в России может произойти подорожание бензина
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В августе 2025 года цены на бензин в России могут резко вырасти после плавного роста в течение года. Об этом сообщила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в интервью РИАМО.
«Крупные компании, известные всем автомобилистам, пытаются сдерживать цены на топливо в рамках инфляции. Но в августе ситуация может выйти из-под контроля, и стоимость бензина вырастет на пару рублей за литр. Это означает, что АИ-95 будет продаваться по цене 67-69 рублей за литр, АИ-92 — 60 рублей за литр», — заявила Бунина.
По её словам, в августе литр АИ-95+ может подорожать до 68-70 рублей. В отдалённых регионах, где есть сложности с логистикой и временный дефицит топлива, цены окажутся выше, чем в Московском регионе. Бунина также отметила, что текущий рост стоимости бензина связан с сезонным фактором и геополитической обстановкой.
Ранее сообщалось, что Правительство РФ обсудит вопрос полного запрета на экспорт бензина, на данный момент решение ещё не принято. Рассматривается возможность продления эмбарго для трейдеров до октября. Министерство энергетики РФ сообщает о создании достаточных запасов топлива в стране для обеспечения стабильной работы экономики.