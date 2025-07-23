«Выйдет из-под контроля»: Россиянам рассказали, что будет с ценами на бензин в августе

В августе 2025 года цены на бензин в России могут резко вырасти после плавного роста в течение года. Об этом сообщила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в интервью РИАМО.

«Крупные компании, известные всем автомобилистам, пытаются сдерживать цены на топливо в рамках инфляции. Но в августе ситуация может выйти из-под контроля, и стоимость бензина вырастет на пару рублей за литр. Это означает, что АИ-95 будет продаваться по цене 67-69 рублей за литр, АИ-92 — 60 рублей за литр», — заявила Бунина.

По её словам, в августе литр АИ-95+ может подорожать до 68-70 рублей. В отдалённых регионах, где есть сложности с логистикой и временный дефицит топлива, цены окажутся выше, чем в Московском регионе. Бунина также отметила, что текущий рост стоимости бензина связан с сезонным фактором и геополитической обстановкой.