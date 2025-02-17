Правительство РФ обсудит вопрос полного запрета на экспорт бензина

Правительство России на совещании у вице-премьера Александра Новака может рассмотреть возможность полного запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ряд источников.

Агентство пишет, что изначально совещание должно было состояться 18 февраля, но его перенесли на 20 февраля.

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Напомним, что правительство ввело запрет на экспорт российского бензина с 1 марта 2024 года. Это решение было призвано поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке в период повышенного спроса. Позже эта мера несколько раз продлевалась, в последний раз — до 28 февраля 2025 года.