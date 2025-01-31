Кабмин вновь продлил запрет на экспорт бензина
Правительство РФ вновь продлило ограничение на экспорт бензина до 28 февраля
Правительство России вновь продлило ограничение на экспорт бензина для непроизводителей. В этот раз они будут действовать до 28 февраля 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«По запрету — продлили до 28 февраля», — приводит слова вице-премьера РИА «Новости».
Напомним, что ранее правительство ввело запрет на экспорт российского бензина с 1 марта до 31 августа 2024 года. Это решение было призвано поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке в период повышенного спроса. Позже Минэнерго продлило запрет на экспорт ещё на два месяца, а потом — до 31 декабря. В свою очередь, правительство России продлило ограничение до 31 января 2025 года.
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