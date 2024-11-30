Правительство РФ продлило ограничение на экспорт бензина до 31 января
Правительство Российской Федерации продлило временные ограничения на экспорт бензина до 31 января 2025 года. Изначально запрет должен был действовать до конца 2024 года.
Как уточняется на сайте кабинета министров, данное ограничение не будет касаться поставок от непосредственных производителей нефтепродуктов.
Власти объясняют это решение необходимостью поддержания стабильности на внутреннем топливном рынке, сохранения экономики нефтепереработки и борьбы с серыми схемами экспорта бензина.
Запрет на экспорт бензина впервые вводился с 1 марта и действовал до 31 августа. Затем, с 1 сентября, он был продлён до конца 2024 года, но с мая по июль экспорт временно разрешили из-за избытка на внутреннем рынке.
Напоминаем, что Россия ввела запрет на экспорт бензина с 1 марта. Эта мера направлена на поддержание стабильности в топливном секторе во время повышенного спроса. 31 июля Министерство энергетики продлило запрет до октября, а позже — до 31 декабря. Life.ru освещал влияние этого новшества на цены на топливо.
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