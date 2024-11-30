Правительство РФ продлило ограничение на экспорт бензина до 31 января

Правительство Российской Федерации продлило временные ограничения на экспорт бензина до 31 января 2025 года. Изначально запрет должен был действовать до конца 2024 года.

Как уточняется на сайте кабинета министров, данное ограничение не будет касаться поставок от непосредственных производителей нефтепродуктов.

Власти объясняют это решение необходимостью поддержания стабильности на внутреннем топливном рынке, сохранения экономики нефтепереработки и борьбы с серыми схемами экспорта бензина.