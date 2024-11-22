Новак: Правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина из России

В России будет досрочно снят запрет на экспорт бензина. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

По его словам, это случится уже в 2024 году: «Будет [отмена запрета]. Сейчас готовятся документы». Однако точную дату он не называл, ссылаясь на то, что это «неважно».