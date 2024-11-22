Новак: Правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина из России
В России будет досрочно снят запрет на экспорт бензина. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
По его словам, это случится уже в 2024 году: «Будет [отмена запрета]. Сейчас готовятся документы». Однако точную дату он не называл, ссылаясь на то, что это «неважно».
Напомним, запрет на экспорт бензина в России был введён 1 марта Это решение должно поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке в период повышенного спроса. 31 июля Минэнерго продлило запрет до октября, а затем дополнительно — до 31 декабря. Life.ru рассказывал, как нововведение сказалось на ценах на топливо.
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