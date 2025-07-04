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4 июля, 15:23

Стоимость бензина Аи-95 выросла за неделю почти на 5%, а Аи-92 — на 1,94%

Обложка © freepik / senivpetro

Обложка © freepik / senivpetro

В России стоимость бензина марки Аи-92 за последнюю неделю увеличилась на 1,94%, а цена на Аи-95 выросла на 4,84%, о чём говорят данные Петербургской биржи. Также на 0,14% (до 56 099 рублей за тонну) подорожало дизельное топливо.

Кроме того, подрос в цене мазут (на 2,95%), авиакеросин (на 0,1%), а вот стоимость сжиженных углеводородных газов уменьшилась на 3,13%.

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Ранее сообщалось, что правительство РФ обсудит вопрос полного запрета на экспорт бензина, на данный момент решение ещё не принято. При этом продление эмбарго для трейдеров возможно до октября. В Минэнерго РФ также заверили, что в стране сформирован необходимый запас топлива, который должен поддержать экономику.

Татьяна Миссуми
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