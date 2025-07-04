Стоимость бензина Аи-95 выросла за неделю почти на 5%, а Аи-92 — на 1,94%

В России стоимость бензина марки Аи-92 за последнюю неделю увеличилась на 1,94%, а цена на Аи-95 выросла на 4,84%, о чём говорят данные Петербургской биржи. Также на 0,14% (до 56 099 рублей за тонну) подорожало дизельное топливо.

Кроме того, подрос в цене мазут (на 2,95%), авиакеросин (на 0,1%), а вот стоимость сжиженных углеводородных газов уменьшилась на 3,13%.