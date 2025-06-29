«На 1000 лет вперёд хватит»: В Минэнерго оценили запасы угля в России

Заместитель главы Министерства энергетики Дмитрий Исламов заявил ТАСС, что даже при текущем уровне добычи России не грозит угольный дефицит. Ресурсов хватит на века вперёд. Текущих запасов угля в нашей стране достаточно, чтобы обеспечить добычу на протяжении ближайших 500–600 лет. При этом, по его словам, речь идёт только об уже подтверждённых объёмах. Если учитывать перспективу дальнейшей разведки, срок использования угля может растянуться до тысячи лет.

«Только для поддержания текущих уровней добычи — угля нам хватит ещё на 500-600 лет, а если мы продолжим заниматься геологоразведкой, то на 1000 лет вперёд запасов хватит точно», — сказал Исламов.

Также он отметил, что Россия остаётся одним из крупнейших поставщиков угля в мире. Внутренний спрос на него стабилен, а экспорт ориентирован на потребности азиатских стран, в первую очередь Китая и Индии.