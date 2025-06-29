«На 1000 лет вперёд хватит»: В Минэнерго оценили запасы угля в России
Минэнерго: Запасов угля в России хватит минимум на 500 лет, максимум — на 1 000
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Заместитель главы Министерства энергетики Дмитрий Исламов заявил ТАСС, что даже при текущем уровне добычи России не грозит угольный дефицит. Ресурсов хватит на века вперёд. Текущих запасов угля в нашей стране достаточно, чтобы обеспечить добычу на протяжении ближайших 500–600 лет. При этом, по его словам, речь идёт только об уже подтверждённых объёмах. Если учитывать перспективу дальнейшей разведки, срок использования угля может растянуться до тысячи лет.
«Только для поддержания текущих уровней добычи — угля нам хватит ещё на 500-600 лет, а если мы продолжим заниматься геологоразведкой, то на 1000 лет вперёд запасов хватит точно», — сказал Исламов.
Также он отметил, что Россия остаётся одним из крупнейших поставщиков угля в мире. Внутренний спрос на него стабилен, а экспорт ориентирован на потребности азиатских стран, в первую очередь Китая и Индии.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минфину разработать критерии предоставления господдержки угольным компаниям. В частности, планируется внедрение программ финансового оздоровления отрасли, включая участие акционеров, ограничения на бонусы топ-менеджерам и компенсации транспортных затрат. Поддержка должна стабилизировать рынок и обеспечить конкурентоспособность российских угольщиков на фоне глобального энергоперехода.