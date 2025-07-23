Юрист рассказал, как вести себя на дороге при встрече с автохамом

Агрессивные водители угрожают безопасности на дорогах. Об этом предупредил автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Москвой 24».

«Такие автомобилисты гоняют, подрезают, «учат» ездить других, перестраиваясь прямо перед чужой машиной и надавливая при этом на газ», — подчеркнул эксперт.

По его словам, для таких нарушителей готовится ужесточение наказания — введение новой статьи 12.38 КоАП за опасное вождение. Пока законопроект прошёл только первое чтение, но в случае принятия он предусмотрит штраф от 3 до 5 тысяч рублей за первое нарушение и лишение прав на 1–3 месяца за повторное.

Славнов добавил, что бороться с автохамами можно уже сейчас: достаточно заснять их поведение на фото или видео и отправить материалы в ГИБДД. Инспекторы могут оштрафовать агрессивного водителя за неправильное перестроение на 500 рублей или за превышение скорости — от 750 рублей, причём сумма растёт в зависимости от степени нарушения.

Эксперт напомнил, что если опасное вождение приведёт к ДТП с лёгким вредом здоровью, виновнику грозит штраф до 7,5 тысячи рублей или лишение прав на срок до полутора лет.

«Если же причинен тяжкий вред, то это уже уголовная ответственность по статье 264 УК РФ, вплоть до лишения свободы на срок в зависимости от тяжести последствий», — уточнил Славнов.

Юрист посоветовал водителям сохранять спокойствие при встрече с агрессорами на дороге. Один из способов взять себя в руки — взяться за руль обратным хватом и произнести вслух: «Зачем мне это надо?» Это помогает избежать ответной агрессии и не ввязываться в конфликт.