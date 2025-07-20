Автоюрист объяснил, кого нужно наказывать за машину на автопилоте без водителя

Сотрудники ГИБДД, остановившие в Казани автомобиль на автопилоте, должны были наказать того, кто нажимал на кнопки управления машиной, потому что российские ПДД не допускают, чтобы транспортное средство ехало в автоматическом режиме без водителя. Об этом рассказал автоюрист Эдуард Русланов.

«В данном случае сотрудники ГИБДД должны составить протокол в отношении того, кто даже сказал, что он нажимал на кнопки для дистанционного управления автомобилем. Наказание должно быть, как за нетрезвую езду», — подчеркнул собеседник kp.ru.