Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 15:02

Автоюрист объяснил, кого нужно наказывать за машину на автопилоте без водителя

Юрист Русланов: Штраф за машину на автопилоте платит тот, кто нажимал на кнопки

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сотрудники ГИБДД, остановившие в Казани автомобиль на автопилоте, должны были наказать того, кто нажимал на кнопки управления машиной, потому что российские ПДД не допускают, чтобы транспортное средство ехало в автоматическом режиме без водителя. Об этом рассказал автоюрист Эдуард Русланов.

«В данном случае сотрудники ГИБДД должны составить протокол в отношении того, кто даже сказал, что он нажимал на кнопки для дистанционного управления автомобилем. Наказание должно быть, как за нетрезвую езду», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Автомобилистов ждёт финансовый ад? Все новые штрафы и налоги с осени 2025 года
Автомобилистов ждёт финансовый ад? Все новые штрафы и налоги с осени 2025 года

Напомним, в Казани сотрудники ГИБДД остановили автомобиль LiXiang L7, который, как оказалось, ехал без водителя. Пассажиры в салоне хором заявили, что они тут ни при чём, мол, машина передвигалась на автопилоте. Владелец авто уверял инспекторов, что ТС можно рулить прямо с телефона, и сидеть за рулём вовсе необязательно.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • ПДД
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar