Автоюрист объяснил, кого нужно наказывать за машину на автопилоте без водителя
Юрист Русланов: Штраф за машину на автопилоте платит тот, кто нажимал на кнопки
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Сотрудники ГИБДД, остановившие в Казани автомобиль на автопилоте, должны были наказать того, кто нажимал на кнопки управления машиной, потому что российские ПДД не допускают, чтобы транспортное средство ехало в автоматическом режиме без водителя. Об этом рассказал автоюрист Эдуард Русланов.
«В данном случае сотрудники ГИБДД должны составить протокол в отношении того, кто даже сказал, что он нажимал на кнопки для дистанционного управления автомобилем. Наказание должно быть, как за нетрезвую езду», — подчеркнул собеседник kp.ru.
Напомним, в Казани сотрудники ГИБДД остановили автомобиль LiXiang L7, который, как оказалось, ехал без водителя. Пассажиры в салоне хором заявили, что они тут ни при чём, мол, машина передвигалась на автопилоте. Владелец авто уверял инспекторов, что ТС можно рулить прямо с телефона, и сидеть за рулём вовсе необязательно.