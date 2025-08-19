В российских школах предложили ввести должность амбассадора ЗОЖ

«Роль такого специалиста должна быть интегрирована в образовательный процесс. Нужно создать возможность регулярно видеть в школах врача, которому можно будет задать любые самые неловкие вопросы», — пояснила эксперт.

Сегодня омбудсмен по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что из школьной программы для 5-7 классов уберут обществознание. Этот предмет заменит курс под названием «История нашего края». А ещё с нового учебного года в тестовом режиме в некоторых школах будут ставить оценки за поведение.