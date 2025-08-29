Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 10:01

Не краснеть за себя и ребёнка: Правила этикета для родителей на линейке 1 сентября

Оглавление
Встречают по одёжке — продумайте дресс-код
Фонтан эмоций оставьте для дома
В центре внимания — дети
Тишина, как в библиотеке

Эксперт Коломацкая: Избегайте яркой одежды, которая затмит детей 1 сентября

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Уже в понедельник все российские мальчишки и девчонки, а также их родители нарядные отправятся на торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. Однако выбрать костюм — ещё не всё. Эксперт по этикету Надежда Коломацкая рассказала читателям Life.ru, как правильно вести себя 1 сентября, если вы ведёте ребёнка в школу.

Встречают по одёжке — продумайте дресс-код

Родителям стоит помнить, что главные виновники торжества — это школьники. Поэтому акцент должен быть именно на них. А взрослым из дресс-кода лучше исключить яркие, принтованные и броские наряды, поскольку на фотографиях с линейки важнее будет подчеркнуть детей, а не вас. Чтобы сохранить серьёзность мероприятия, рекомендуется выбрать деловой стиль одежды. Если линейка проходит на улице, обратите внимание на обувь: избегайте высоких каблуков. Это будет неудобно и неуместно.

ИИ в помощь! Родителям предложили альтернативу дорогущим букетам к 1 Сентября
ИИ в помощь! Родителям предложили альтернативу дорогущим букетам к 1 Сентября

Фонтан эмоций оставьте для дома

Также на линейке не стоит целовать ребёнка публично или ласково обращаться к нему при всех — такие проявления лучше оставить за пределами официального мероприятия. Пусть школьник чувствует себя взрослым и самостоятельным участником этого события. Обнять его можно, порадоваться за него — это вполне уместно.

В центре внимания — дети

Не стоит толкать ребёнка локтями или фотографировать так, чтобы он был позади или вне центра внимания. Также не рекомендуется тащить его к учителю — пусть ученик сам подойдёт и поздоровается.

Если вы делаете фотографии, старайтесь снимать так, чтобы было видно не только вашего ребёнка, но и других детей и участников мероприятия — так снимки будут более информативными и приятными для всех.

1 Сентября: почему мы носим цветы и слушаем первый звонок? История и традиции главного школьного праздника
1 Сентября: почему мы носим цветы и слушаем первый звонок? История и традиции главного школьного праздника

Тишина, как в библиотеке

И самое важное — соблюдайте тишину во время торжественной части: не шушукайтесь и не мешайте ни детям, ни остальным участникам события. Это поможет сохранить атмосферу праздника и уважение к происходящему.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • 1 сентября
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar