Не краснеть за себя и ребёнка: Правила этикета для родителей на линейке 1 сентября

Уже в понедельник все российские мальчишки и девчонки, а также их родители нарядные отправятся на торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. Однако выбрать костюм — ещё не всё. Эксперт по этикету Надежда Коломацкая рассказала читателям Life.ru, как правильно вести себя 1 сентября, если вы ведёте ребёнка в школу.

Встречают по одёжке — продумайте дресс-код

Родителям стоит помнить, что главные виновники торжества — это школьники. Поэтому акцент должен быть именно на них. А взрослым из дресс-кода лучше исключить яркие, принтованные и броские наряды, поскольку на фотографиях с линейки важнее будет подчеркнуть детей, а не вас. Чтобы сохранить серьёзность мероприятия, рекомендуется выбрать деловой стиль одежды. Если линейка проходит на улице, обратите внимание на обувь: избегайте высоких каблуков. Это будет неудобно и неуместно.

Фонтан эмоций оставьте для дома

Также на линейке не стоит целовать ребёнка публично или ласково обращаться к нему при всех — такие проявления лучше оставить за пределами официального мероприятия. Пусть школьник чувствует себя взрослым и самостоятельным участником этого события. Обнять его можно, порадоваться за него — это вполне уместно.

В центре внимания — дети

Не стоит толкать ребёнка локтями или фотографировать так, чтобы он был позади или вне центра внимания. Также не рекомендуется тащить его к учителю — пусть ученик сам подойдёт и поздоровается.

Если вы делаете фотографии, старайтесь снимать так, чтобы было видно не только вашего ребёнка, но и других детей и участников мероприятия — так снимки будут более информативными и приятными для всех.

Тишина, как в библиотеке