«Мир не считает в столбики»: Милонов высказался об использовании ИИ в учёбе
Депутат Милонов поддержал школьников, использующих ИИ в учёбе
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает ошибкой отказ от технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе. По его словам, вместо запрета современных инструментов лучше модернизировать задачи для школьников.
«Потому что мир, в котором ребёнок будет жить, уже не считает «в столбики». Мир считает на калькуляторе, на компьютере», — подчеркнул парламентарий.
В эфире радио Sputnik депутат ГД РФ отметил, что использование ИИ говорит не о лени школьников. Наоборот, по его словам, это означает готовность сегодняшних детей решать задачи иного порядка. Поэтому важно интегрировать современные технологии.
