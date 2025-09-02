Мессенджер MAX
2 сентября, 12:00

«Мир не считает в столбики»: Милонов высказался об использовании ИИ в учёбе

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает ошибкой отказ от технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе. По его словам, вместо запрета современных инструментов лучше модернизировать задачи для школьников.

«Потому что мир, в котором ребёнок будет жить, уже не считает «в столбики». Мир считает на калькуляторе, на компьютере», — подчеркнул парламентарий.

В эфире радио Sputnik депутат ГД РФ отметил, что использование ИИ говорит не о лени школьников. Наоборот, по его словам, это означает готовность сегодняшних детей решать задачи иного порядка. Поэтому важно интегрировать современные технологии.

Ранее психолог рассказала родителям школьников, как бороться со слезами и нежеланием делать «домашку». Кроме того, школьникам и студентам раскрыли простые трюки для снятия стресса.

