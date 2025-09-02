«Мир не считает в столбики»: Милонов высказался об использовании ИИ в учёбе

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает ошибкой отказ от технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе. По его словам, вместо запрета современных инструментов лучше модернизировать задачи для школьников.

«Потому что мир, в котором ребёнок будет жить, уже не считает «в столбики». Мир считает на калькуляторе, на компьютере», — подчеркнул парламентарий.