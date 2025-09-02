Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 сентября, 11:28

Милонов призвал отправить в психбольницу зумеров, режущих себе уголки рта

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал отправлять на принудительное лечение в психиатрическую больницу подростков, которые подрезают себе уголки рта. Парламентарий жёстко отреагировал на набирающий популярность в Сети тренд, когда зумеры делают себе широкую улыбку, как у киноперсонажа Джокера.

«Люди, которые такой идиотизм над собой сотворили, должны быть принудительно направлены на беседу к психиатру. Это должно быть стыдно, таким фактом, который действительно станет тёмным пятном биографии, чтобы они это понимали», — цитирует Милонова «Абзац».

Кроме того, депутат ГД РФ заявил о необходимости привлечь к уголовной ответственности лиц, которые пропагандируют подобные действия, а также навсегда закрыть их блоги. Политик уверен, что подросткам, которые следуют опасным советам блогеров, нужно лечиться, потому что «в нормальном состоянии такое человек с собой не сделает».

Напомним, в Сети набирает обороты опасная тенденция: молодые люди травмируют уголки губ, используя ножницы, чтобы визуально увеличить их ширину. Однако врачи предупреждают, что это чревато серьёзными последствиями, включая инфекции, обильные кровотечения, нарушения мимики и образование шрамов, которые практически невозможно устранить.

Борис Эльфанд
