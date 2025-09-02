Милонов призвал отправить в психбольницу зумеров, режущих себе уголки рта

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал отправлять на принудительное лечение в психиатрическую больницу подростков, которые подрезают себе уголки рта. Парламентарий жёстко отреагировал на набирающий популярность в Сети тренд, когда зумеры делают себе широкую улыбку, как у киноперсонажа Джокера.

«Люди, которые такой идиотизм над собой сотворили, должны быть принудительно направлены на беседу к психиатру. Это должно быть стыдно, таким фактом, который действительно станет тёмным пятном биографии, чтобы они это понимали», — цитирует Милонова «Абзац».

Кроме того, депутат ГД РФ заявил о необходимости привлечь к уголовной ответственности лиц, которые пропагандируют подобные действия, а также навсегда закрыть их блоги. Политик уверен, что подросткам, которые следуют опасным советам блогеров, нужно лечиться, потому что «в нормальном состоянии такое человек с собой не сделает».