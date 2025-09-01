Мессенджер MAX
1 сентября, 14:54

«Проститутки с альфонсами»: Милонов предложил альтернативу запрету сайтов знакомств

Депутат Милонов выступил против запрета сайтов знакомств в России

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета сайтов знакомств, на котором настаивает глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По мнению парламентария, лучше сократить количество подобных сервисов до одного и ввести там верификацию учётных записей.

Милонов подчеркнул, что механизм, подтверждающий уникальность личности, можно обеспечить при помощи портала «Госуслуг». Это поможет знакомиться «реальным людям с реальными людьми».

«То есть у нас должен быть хотя бы один сервис, который действительно подразумевает поиск второй половинки, а не проституток каких-то с альфонсами», — заявил собеседник 360.ru.

Напомним, ранее Бородин призвал запретить в России сайты знакомств. К подобной мысли общественник пришёл после беседы с неким 30-летним парнем, который не понимал, для чего нужно заводить романтические отношения и ухаживать за девушкой.

