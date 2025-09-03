7 типов мужчин, которые сводили с ума девушек 90-х, — современные барышни в шоке от этих идеалов

Лихие девяностые подарили нам не только экономический хаос и криминальные разборки, но и совершенно особые представления о мужской привлекательности. Девушки того времени влюблялись в парней, которые сегодня вызвали бы у современных барышень недоумение или даже испуг. Мы решили вспомнить самые яркие мужские типажи эпохи перестройки, которые заставляли женские сердца биться чаще. Готовьтесь к ностальгическому путешествию в мир золотых цепей, малиновых пиджаков и безграничной самоуверенности!

Новый русский в малиновом пиджаке

Какие мужчины были популярны у женщин в 90-е годы. Фото © «Жмурки» (2005), режиссёр Алексей Балабанов, сценаристы Алексей Балабанов, Стас Мохначев / Kinopoisk

Толстое золото на шее, «шестисотый» «мерседес» и обязательный малиновый пиджак — классический образ успешного мужчины девяностых. Такие парни говорили «в натуре» через слово, но при этом швыряли деньгами направо и налево, что приводило девушек в полный восторг. Неважно, чем именно занимался этот красавец, торговал ли компьютерами, «крышевал» ларьки или просто удачно приватизировал заводик. Главное — у него водились «баксы», а значит, он мог обеспечить спутнице красивую жизнь. Девушки закрывали глаза на сомнительное происхождение капитала и готовы были терпеть вульгарные золотые украшения ради возможности носить импортные шмотки и ездить на дорогих машинах. «Братва» умела красиво ухаживать — дарить букеты роз размером с небольшое дерево и устраивать свидания в самых дорогих ресторанах города.

Американский солдат, бизнесмен... да даже фермер сойдёт

После падения железного занавеса всё западное казалось невероятно привлекательным, а американские мужчины — вообще пределом мечтаний. Не важно, был ли это военный из части, дислоцированной где-то в Германии, турист-путешественник или настоящий бизнесмен, — любой носитель американского паспорта автоматически становился принцем на белом коне. Девушки готовы были изучать английский по самоучителям, чтобы хоть как-то общаться с заморским гостем. В ход шли все средства — от услуг переводчиков до международных служб знакомств, которые плодились как грибы после дождя. Мечта об эмиграции в «землю обетованную» заставляла закрывать глаза на культурные различия и языковой барьер. Главное — заграничный паспорт и перспектива новой жизни в стране победившего капитализма.

Крепыш из подвальной качалки

7 типов парней, которые покоряли сердца девушек в 90-х. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Мода на накачанные мышцы пришла вместе с боевиками Шварценеггера и Сталлоне, а качалки в подвалах жилых домов стали настоящими кузницами мужской привлекательности. Парни с огромными бицепсами и кубиками пресса считались эталоном мужественности, даже если вся их интеллектуальная деятельность ограничивалась подсчётом подходов и повторений. Такие красавцы обожали демонстрировать свои достижения, появляясь на пляжах и дискотеках в обтягивающих майках или вообще с голым торсом. Девушки млели от одного взгляда на рельефные мышцы и готовы были мириться с примитивным мышлением своих избранников. Главными темами разговоров с такими парнями были протеины, тренировочные программы и последние новинки спортивного питания из-за границы.

Челнок-предприниматель с клетчатой сумкой

Мелкие торговцы, которые ездили за товаром в Китай, Турцию и Польшу, были героями своего времени. Эти неутомимые труженики таскали огромные клетчатые сумки с дешёвым ширпотребом, но зато всегда имели стабильный доход в нестабильное время. Для многих девушек челнок представлял собой идеального мужа — работящего, предприимчивого и способного обеспечить семью всем необходимым. Пусть даже его бизнес заключался в перепродаже китайских кроссовок или турецких курток, зато он был самостоятельным и независимым. Такие парни знали толк в моде (пусть и весьма специфической), могли достать любой дефицит и всегда были в курсе последних рыночных новинок. Романтические свидания с челноками часто проходили прямо на вещевых рынках, где они с гордостью показывали свои торговые точки.

Диджей или музыкант андеграунда

Популярные мужские образы эпохи 90-х: от челноков до качков. Фото © ТАСС / Геннадий Попов

В эпоху рождения отечественного рока и танцевальной музыки любой парень с гитарой или диджейским пультом автоматически становился звездой местного масштаба. Девушки толпами ходили на концерты в полуподвальные клубы, чтобы послушать любимые группы и познакомиться с их участниками. Неважно, умел ли музыкант играть — главное, что он был частью богемной тусовки и олицетворял дух свободы и творчества. Такие парни носили рваные джинсы, кожаные куртки и длинные волосы, что кардинально отличало их от советских стандартов мужской красоты. Они говорили о высоком искусстве, цитировали зарубежных рок-звёзд и обещали девушкам жизнь, полную творчества и приключений. Даже если денег у музыканта не водилось, его богемный образ жизни и причастность к андеграунду компенсировали материальные трудности.

Программист или компьютерщик

Когда в России начали появляться первые персональные компьютеры, любой парень, который мог с ними обращаться, становился почти волшебником в глазах окружающих. Программисты и системные администраторы были редкостью, а их знания казались чем-то сверхъестественным. Девушки восхищались тем, как их избранники могли заставить железную коробку выполнять сложные команды, создавать простенькие игры или даже подключаться к загадочному Интернету. Такие мужчины обычно были очень начитанными, хорошо знали английский язык и предрекали великое будущее информационных технологий. Они носили очки, предпочитали джинсы и футболки деловым костюмам и могли часами рассказывать о преимуществах разных операционных систем. Для многих девушек компьютерщик представлялся билетом в будущее — технологичное и прогрессивное.

Водитель иномарки или таксист

Мода на мужчин в 90-е: кто считался привлекательным. Фото © РИА «Новости» / Андрей Соломонов

В стране, где личный автомобиль был роскошью, любой парень за рулём автоматически поднимался в статусе. Особенно ценились владельцы иномарок — даже подержанных «опелей» или «фольксвагенов», привезённых из Германии. Таксисты на частных машинах тоже пользовались популярностью, ведь они всегда были мобильными, знали город как свои пять пальцев и могли предложить девушке комфортные поездки вместо толкучки в общественном транспорте. Такие мужчины казались успешными и современными, особенно если их машина была оборудована импортной магнитолой с кассетным плеером. Свидания проходили в машине под романтичную музыку, а возможность подвезти подружек добавляла избраннику дополнительных очков в глазах девушки.