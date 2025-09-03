Мессенджер MAX
3 сентября, 15:11

Мединский назвал разгром Японии в 1945-м самой эффективной операцией в истории

Владимир Мединский. Обложка © Общество «Знание»

Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в день 80-летия победы над милитаристской Японией во время единого урока для школьников от Общества «Знание» дал историческую оценку Дальневосточной кампании Красной армии. Он охарактеризовал проведённую в августе 1945 года операцию как беспрецедентную по эффективности в мировой военной истории.

«Вся операция по разгрому Японии длилась чуть больше недели. По соотношению «сроки – время – потери – эффективность» это была самая эффективная военная операция в истории человечества. Красная армия образца 1945 года представляла собой неумолимую машину победы, которую невозможно было остановить», подчеркнул Мединский.

Мединский рассказал о мужестве Красной армии. Видео © Общество «Знание»

Мединский привёл слова Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами СССР Иосифа Сталина о сорока годах ожидания реванша за Русско-японскую войну 1904–1905 годов, отметив, что «наша страна умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить».

По мнению главы РВИО, операция привела к капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны, став образцом военного планирования и исполнения. Советские войска потеряли около 12 тысяч человек, в то время как потери японской стороны превысили 80 тысяч военнослужащих.

Сегодня в Пекине прошли торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию победы над Японией и завершению Второй мировой войны. Лидеры 26 стран присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь, после чего был организован торжественный приём в Доме народных собраний. Западные СМИ, освещая пекинский парад, назвали его впечатляющей демонстрацией военной и дипломатической мощи.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Япония
  • Вторая Мировая Война
  • Владимир Мединский
  • Общество
