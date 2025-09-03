Мессенджер MAX
3 сентября, 15:13

В России может появиться водка «Третье сентября»

Предпринимательница из Кирова подала заявку на бренд водки Третье сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 279photo Studio

Предпринимательница из Кирова задумала превратить культовый интернет-мем «Третье сентября» в коммерческий хит, начав делать водку, пиво, ром, бренди и, конечно, женское нижнее бельё под этим названием. Об этом сообщает Mash.

Таким образом, идея бизнесвумен состоит в том, чтобы заработать денег на популярности этой даты в Интернете. Однако путь к успеху осложняется юридическими нюансами: права на словосочетание «Третье сентября» принадлежат автору одноимённой песни Игорю Николаеву. Правда, его правва распространяются лишь на развлекательные и образовательные сферы.

Настя Ивлеева запатентовала товарный знак Чегеря

Кстати, сам певец Михаил Шуфутинский считает, что третье сентября для россиян стало народным праздником из-за его песни, строки из которой, кажется, знают все граждане нашей страны. Маэстро выразил благодарность всем, из-за кого его композиция стала такой всеобъемлющей.

