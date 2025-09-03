«Не просто число»: Михаил Шуфутинский рассказал о своём отношении к 3 сентября

До 1994 года 3 сентября был для россиян обычным днём, но всё изменилось, когда Михаил Шуфутинский выпустил свой альбом «Гуляй, душа». Артист считает, что теперь этот день стал для россиян настоящим народным праздником.

«Третье сентября — удивительный день. Он давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне», — отметил певец в беседе с ТАСС.

Артист выразил благодарность каждому, кто сделал этот день таким значимым, и особенно тем, кто купил билеты, чтобы услышать эту песню вживую и спеть вместе с ним.