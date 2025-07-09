Коп и брюки дудочкой: Маэстро Шуфутинский раскрыл секреты стильных образов

В свои 77 лет певец Михаил Шуфутинский демонстрирует безупречный вкус и чувство стиля. Секреты создания его образов раскрыл Пятый канал. Артист принимает комплименты по поводу своего образа без излишней скромности. Он утверждает, что всегда уделял внимание внешнему виду. В юности он был настоящим ценителем моды и стремился одеваться в «фирменные» вещи, достать которые было непросто.

Михаил Шуфутинский в 77 лет является иконой стиля. Видео © Пятый канал

«Покупали у иностранцев спекулянты, потом продавали нам, простым смертным. У меня был коп, брюки дудочкой, ботинки на платформе с таким носом», — вспомнил артист.

Шуфутинский признался, что и сегодня следит за модными тенденциями. Он дополняет свои образы стильными аксессуарами и выбирает актуальные модели одежды. Однако, по его словам, он не слепо следует моде, а носит только то, в чём чувствует себя уверенно и комфортно. Эксперименты – не для него.

«Есть вещи, которые модные, я никогда не надену, потому что мне нехорошо в них. Сегодня столько возможностей одеваться не просто как нравится всем и принято, что это модно, а плюс к этому ещё делается таким образом, чтобы это тебе нравилось и чтобы ты себе понравился в зеркале, когда это надел», — подчеркнул певец.

Единственной уступкой моде стал отказ от туфель в пользу кроссовок, удобство которых Шуфутинский оценил по достоинству. Также артист не скрывает, что поддержание статуса иконы стиля требует значительных финансовых затрат. Он тратит на свой гардероб большие суммы и по количеству люксовой одежды может сравниться с Филиппом Киркоровым или Николаем Басковым, которому даже пришлось арендовать отдельную квартиру для своих нарядов.