«Мы счастливы»: 77-летний Шуфутинский сообщил о свадьбе с молодой возлюбленной

В Москве состоялась Российская национальная премия «Виктория», где собрались знаменитости из мира шоу-бизнеса. 77-летний Михаил Шуфутинский вышел на красную дорожку вместе со своей молодой подругой Светланой Юразовой, которая младше его на 30 лет. Как выяснилось, с недавних пор они находятся в браке.

Стоит напомнить, что Шуфутинский и Юразова встретились, когда она выступала в шоу-балете артиста. Их отношения начали развиваться в 2015 году, после того как певец стал вдовцом. Хотя пара уже долгое время вместе, многие считали, что они находятся в гражданском браке. Однако на премии журналисты заметили, что у Шуфутинского и его молодой спутницы были обручальные кольца. После этого представители СМИ поинтересовались, где состоялась их свадьба.

«Это секрет. Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», — отметил Шуфутинский, передаёт kp.ru.