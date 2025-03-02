«Мы счастливы»: 77-летний Шуфутинский сообщил о свадьбе с молодой возлюбленной
Шуфутинский женился на молодой возлюбленной из подтанцовки
Шуфутинский с молодой женой. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей
В Москве состоялась Российская национальная премия «Виктория», где собрались знаменитости из мира шоу-бизнеса. 77-летний Михаил Шуфутинский вышел на красную дорожку вместе со своей молодой подругой Светланой Юразовой, которая младше его на 30 лет. Как выяснилось, с недавних пор они находятся в браке.
Стоит напомнить, что Шуфутинский и Юразова встретились, когда она выступала в шоу-балете артиста. Их отношения начали развиваться в 2015 году, после того как певец стал вдовцом. Хотя пара уже долгое время вместе, многие считали, что они находятся в гражданском браке. Однако на премии журналисты заметили, что у Шуфутинского и его молодой спутницы были обручальные кольца. После этого представители СМИ поинтересовались, где состоялась их свадьба.
«Это секрет. Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», — отметил Шуфутинский, передаёт kp.ru.
Ранее певец Григорий Лепс раскрыл интимные детали общения с 18-летней невестой. Он признался, что очень скучает по своей возлюбленной, которая сейчас живёт в Лондоне. По его словам, они общаются по видеосвязи. При этом пошлости в их общении нет. Будущие супруги против секса по телефону. Однако их всё ещё подозревают в дешёвом пиаре. Однако на критику в соцсетях юная особа реагирует спокойно, заявляя, что её с артистом связывают самые искренние чувства.