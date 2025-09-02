10 известных фильмов Голливуда, которые снимали в России: От зомби-триллера до классики Голливудские режиссёры много лет мечтали оказаться в России и снять тут свои фильмы. Когда им наконец разрешили это делать, возникли сложности. Снимать кино в России — дорого. Режиссёр одного из этих фильмов чуть не остался без дома, какого именно — в материале Life.ru. 2 сентября, 16:00 Эти голливудские фильмы снимали в России. Для одного из них заложили дом. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / dade72, © Кадр из фильма «Красная жара», режиссёр Уолтер Хилл, сценаристы Гарри Клайнер, Трой Кеннеди-Мартин, Уолтер Хилл / Kinopoisk

Даже если фильм не снят на мощностях Голливуда, он всё равно может оказаться голливудским, потому что главный дистрибьютор американского кино расположен именно тут, в самом элитном районе Лос-Анджелеса. Для местной киноиндустрии это потолок — нет ничего круче, чем сняться в Голливуде. Здесь всегда светят самые яркие звёзды и вертятся самые большие деньги. В России голливудцы сняли 10 фильмов, и в материале мы всё о них расскажем.

«Не отпускай меня», Дэлмер Дейвс, 1953

Классика золотой эры Голливуда с Кларком Гейблом. Это шпионская драма про любовь. Фото © Кадр из фильма «Не отпускай меня», режиссёр Дэлмер Дэйвс, сценаристы Рональд Миллар, Джордж Фрёшел, Эндрю Гарве / Kino-teatr

«Не отпускай меня» хотели полностью снять в России, но не получилось, ведь 1953 год — это самый разгар холодной войны, да и Сталин ещё не умер. Впрочем, часть видеоматериала тут всё-таки сняли. В самом начале фильма показывают Красную площадь, это историческая хроника и документальные съёмки, возможно нелегальные. Всё остальное на кинокамеру запечатлели в Великобритании. По сюжету журналист Филип Сатерленд в исполнении «короля Голливуда» Кларка Гейбла живёт в России и с 1941-го по 1945-й освещает события Великой Отечественной войны. И 9 мая 1945 года он тоже находится тут. Радуется мирной жизни, женится на балерине, а потом выясняет, что жену с собой в США увезти не сможет. Драма обычных людей, наверное, один из самых реалистичных фильмов фабрики грёз.

«Красная жара», Уолтер Хилл, 1988

«Красная жара» — это не просто фильм, это легенда. Первый в истории фильм с Арнольдом Шварценеггером, который удалось снять в СССР. Фото © Кадр из фильма «Красная жара», режиссёр Уолтер Хилл, сценаристы Гарри Клайнер, Трой Кеннеди-Мартин, Уолтер Хилл / Kinopoisk

«Красная жара» — это первый более или менее легальный голливудский фильм, который американцы частично сняли в СССР. Правда, съёмки всё равно прошли без разрешения. Странный и донельзя «клюквенный» кинопродукт, который породил множество шуток и мемов. В главной роли — Арнольд Шварценеггер, он играет капитана милиции Ивана Данко. Герой пытается поймать грузинского мафиози Виктора Руставили (да, именно эта орфография), для этого ему надо поехать в Чикаго. Красную площадь снимали на ручные камеры, толком не знали, что можно запечатлевать на плёнку, а что нет. Несколько секунд с «Терминатором» в центре столицы СССР вмонтировали в самый конец фильма. Всё остальное отснято в Будапеште. В фильме снимались Олег Видов и Савелий Крамаров.

«Русский дом», Фред Скеписи, 1990

«Русский дом» — первый в истории голливудский фильм, который сняли именно в СССР, по всем правилам. Фото © OK / Золотые 80-е, Лихие 90-е... Былое и Настоящее.

В «Русском доме» снимались Шон Коннери и Мишель Пфайффер. Это на самом деле первый в истории голливудский фильм, который действительно снимали на территории СССР. Тут много съёмок Москвы, которые могут представлять не только эстетический, но и исторический интерес. Катя (Пфайффер) работает литературным редактором, её попросили передать рукописи советского физика английскому книгоиздателю Блэру (Коннери). Оба оказываются втянутыми в шпионские страсти. Кстати, в фильме нет «клюквы», это настоящее кино, которое отражает атмосферу перестройки. Съёмки проходили в центре Москвы, в Переделкине и Сергиевом Посаде, а также в Петербурге.

«Полицейская академия – 7: миссия в Москве», Алан Меттер, 1994

«Полицейская академия» — на то и «полицейская академия». Франшиза снималась ради шуток, многого от неё не стоит ждать. Фото © Кадр из фильма «Полицейская академия: Миссия в Москве», режиссёр Алан Меттер, сценаристы Рэндольф Дэвис, Мишель С. Чодос, Нил Израэл и др. / Kinopoisk

В 1985 году советский программист Алексей Пажитнов придумал, написал на языке Pascal и выпустил компьютерную игру «Тетрис». Это явно повлияло на сценарий седьмой «Полицейской академии», потому что по сюжету в России ловят Константина Кональю, злодея, который взламывает любой компьютер в мире через компьютерную игру с вирусом. В 2025 году это уже никого не удивляет, но в 1990-м было прям «вау». В фильме видно осеннюю Москву, аэропорт Шереметьево, Большой театр, парк Горького и даже почерневший Белый дом (как раз в октябре 1993-го здание расстреливали из танков). В «Полицейской академии» снялись Валерий Ярёменко, Вадим Долгачёв и Александр Тютин.

«Золотой глаз», Мартин Кэмпбелл, 1995

Это фильм про Джеймса Бонда, классическая бондиана 90-х с характерной заставкой. Фото © Кадр из фильма «Золотой глаз», режиссёр Мартин Кэмпбелл, сценаристы Джефри Кейн, Брюс Файрстин, Ян Флеминг и др. / Kinopoisk

Если ваш год рождения начинается на цифру 1, вы наверняка ассоциируете фильмы про Джеймса Бонда с Пирсом Броснаном и классической анимированной заставкой, где тот стреляет в камеру, окрашивая всё в красный цвет. Это тот самый эпизод бондианы, что сняли в России. На дворе 1986 год, холодная война скоро подойдёт к концу, а из-за перестройки СССР теряет хватку. Агент 007 в сопровождении товарища по МИ-6 Алека Тревельяна (006) отправляется в Россию. Потом проходит девять лет, и Бонд должен остановить государственный проект «Золотой глаз», который мешает спутникам. Агент 007 угоняет Т-55 и едет по Санкт-Петербургу за «Волгой» российского генерала Урумова.

«Святой», Филлип Нойс, 1997

Филлип Нойс решил снять кино про обычного русского олигарха Ивана Третьяка. Фото © Кадр из фильма «Святой», режиссёр Филлип Нойс, сценаристы Джонатан Хенсли, Уэсли Стрик, Лесли Чартерис / Kinopoisk

В глазах Филлипа Нойса, в России в 90-е олигархам так было можно: использовать гостиницу «Украина» как офис, Музей современной истории Советского Союза — как личные апартаменты. Высотный дом на Котельнической набережной: начало прыжка сняли в «Украине», а приземление на грузовик — во дворе высотки на «Китай-городе». Гостиница «Пекин» сыграла роль Посольства США. Ещё в фильме появляются Озерковская набережная, Ленинградский вокзал и Красная площадь. По сюжету Россия замерзает, Иван Третьяк обладает новой технологией производства энергии, может получить власть над миром. Но силы добра наняли вора Саймона, чтобы тот Ивану помешал. Саймона играет Вэл Килмер, Третьяка — Раде Шербеджия.

«Изгой», Роберт Земекис, 2000

«Изгой» Роберта Земекиса появился в 2000 году. И там появляется Том Хенкс. Фото © RuTube / Смотреть онлайн

В Америке есть такая служба доставки — FedEx. Непонятно, является ли появление данной компании в фильме прямой рекламой в виде продакт-плейсмента, но так получилось, что фильм «Изгой» — про работника этой фирмы. Мужчина в исполнении Тома Хенкса инспектирует работу филиала FedEx в Москве. Тогда таковой в столице России был. В шапке своей фирмы он стоит на Красной площади на фоне Мавзолея и кремлёвской стены. Замечательные зимние виды, красота, ну а сам герой потом пропадает: его самолёт разбился над океаном.

«К-19», Кэтрин Бигелоу, 2002

В 2002 году Кэтрин Бигелоу решила снять фильм «К-19» о том, как взорвалась советская атомная подлодка. Фото © Кадр из фильма «К-19», режиссёр Кэтрин Бигелоу, сценаристы Кристофер Кайл, Луис Наура / Kinopoisk

«Трагедия рождает героев», — под таким слоганом проходили показы фильма «К-19». Он был снят киношниками из четырёх стран — США, Германии, Великобритании и Канады. И часть съёмок проходила в Москве. Основано на реальных событиях — катастрофе на атомной подлодке «К-19» в 1961 году. Роль трагически взорвавшейся АПЛ изображала списанная дизельная подлодка К-77. Фильм показывает все моменты крушения АПЛ: распространение радиации по лодке, гибель экипажа и ремонтников, — а заканчивается тем, как спустя 28 лет бывшие члены экипажа приходят на кладбище помянуть товарищей.

«Превосходство Борна», Пол Гринграсс, 2004

«Джейсон Борн из ЦРУ — наш ответ Джеймсу Бонду из МИ-6», — так, наверное, думали американцы. Фото © Кадр из фильма «Превосходство Борна», режиссёр Пол Гринграсс, сценаристы Тони Гилрой, Роберт Ладлэм / Kinopoisk

«Превосходство Борна» — это второй фильм про сотрудника ЦРУ Джейсона Борна. Возможно, сходство с Джеймсом Бондом тут намеренное. Но герой Мэтта Деймона — бывший сотрудник, а ещё у него амнезия. Франшиза — зрелищный шпионский боевик, и данный фильм сняли в Москве. Борн гоняет по московским улицам на «Волге» серии 3110, тогда эти машины ещё подходили для эксплуатации в такси. Премия «Таурус» выдала фильму приз в номинации «Лучшая машина». Интересно, что Борн выезжает с Киевского вокзала и в итоге оказывается в районе Крылатское.

«Обитель зла: возмездие», Пол Андерсон, 2012

«Обитель зла: возмездие» — пятая часть франшизы о вирусе, который делает из людей зомби. История базируется на компьютерной игре. Фото © VK Видео / Кино на Вечер

«Обитель зла» — это франшиза про зомби-апокалипсис. Сначала была японская компьютерная игра 1996 года, у неё был головокружительный успех, и сюжет отлично вписался в голливудскую традицию. «Обитель зла: возмездие» — пятая часть. В главной роли, как обычно, Мила Йовович. Её мама, Галина Логинова, — советская и американская актриса, а Йовович называет себя русской в интервью. Мила была тогда замужем за режиссёром Полом Андерсоном. Они заложили дом, чтобы получить деньги на съёмки этого фильма. И всё прошло без осечки: американцев даже пустили в метро и дали снять «проходочку» по станции «Арбатская». Часть фильма снимали вовсе на Камчатке. А Красную площадь закрыли на три часа, чтобы запечатлеть погоню зомби-мутанта за машиной на фоне храма Василия Блаженного и ГУМа. Фильм получился эпичным, дом спасли: 240 миллионов долларов в прокате против бюджета в 65 миллионов долларов. Теперь мы знаем, сколько стоит дом Милы Йовович.

