Россия в ретрофутуризме: 28 изображений нашей страны от ИИ, от которых дух захватывает!

На сей раз нейросеть нарисовала Российскую империю во вселенной стимпанка с элементами ретрофутуризма. И это выглядит дико круто! Стимпанк — это целая художественная вселенная, где развитие технологий остановилось на паровых двигателях. В итоге с помощью пара делают всё: корабли, поезда, дирижабли, даже компьютеры и коней для карет. Эстетику тут тоже взяли из XIX века! Только посмотрите на воздушный шар и на поезд!

Нейросеть нарисовала Россию в другой вселенной: Воздушный шар и поезд передвигаются по просторам Российской империи. Фото © Instagram / lizashevaai

Впечатляет, не правда ли? Но технологии не могут существовать без тех, кто их создал. Нужен кто-то, кто вдохнул бы жизнь в махину локомотива из альтернативной паровой России. Это люди. Именно на благо людей и были созданы все эти потрясающие механизмы.

Как нейросеть видит высокопоставленную дворянскую чету, яйцо Фаберже и девушку с мишкой в Российской империи из стимпанка. Фото © Instagram / lizashevaai

А так искусственный интеллект представил даму из высшего света в столице Российской империи, Санкт-Петербурге. И рядом — даму с механическим конём. Фото © Instagram / lizashevaai

Ну посмотрите, как же это круто! Механизированный робоконь! Многие не могли даже мечтать о чём-то таком в детстве. Представить такое может человек с нереально ярким воображением. А в глазах нейросети именно так на знаменитой русской тройке передвигались бы люди из Российской империи во вселенной стимпанка. Только вся эта тройка была бы механической и работала на пару.

Будущее России по версии нейросети: Роботы-солдаты на фоне Храма Василия Блаженного в Российской империи. Фото © Instagram / lizashevaai

А так искусственный интеллект видит деревенскую жизнь в Российской империи из стимпанка. Робот-священник и тракторист. Фото © Instagram / lizashevaai

Любую империю надо защищать и кормить. А также следить за духовностью её обитателей. Только что мы наглядно увидели, как бы это делала Российская паровая империя. Человекообразные роботы-солдаты с гербами Романовых на броне маршируют перед Собором Василия Блаженного. Как говорил Александр III, «у России два союзника: армия и флот». В этой вселенной уже три: к ним присоединились роботы. Тракторист на втором фото, скорее всего, воцерковленный человек. А робот-священник, окроплённый святой водой, — в этой вселенной неплохая временная замена обычному батюшке, человеческому.

Деревянная архитектура Русского Севера идеально вписалась во вселенную стимпанка. Фото © Instagram / lizashevaai

Тут не только стимпанк, тут ещё и киберпанк! Мозговые импланты, микропроцессоры... Фото © Instagram / lizashevaai

На этих картинках мы можем проследить очень интересный момент смешения жанров. Начнём с того, что перед стимпанком был ещё и киберпанк, который появился благодаря роману Брюса Стерлинга «Схизматрица». Это классическая научная фантастика, то, как видели будущее в XX веке, а фильм «Бегущий по лезвию» сформировал эстетическую, внешнюю оболочку жанра. Стимпанк, или «паропанк», появился уже позже, как и дизельпанк, где всё остановилось на уровне развития где-то в 1950-х. Но на этих фото мы видим типичные именно для киберпанка ходы: лицевые импланты, кислотно-зелёное свечение...

Женщина с имплантами вместо рук, женщина-священник и просто женщина с конём. Фото © Instagram / lizashevaai

Двое мужчин с имплантами на месте рук. Возможно, это броня, возможно — протезы. Но им это совсем не мешает. Фото © Instagram / lizashevaai

Интересная подборка образов! Сначала мы видим женщину, явно из высшего круга, на месте рук у неё какие-то киберимпланты. Потом робот появляется на амвоне храма, и этот робот достаточно женственный. Потом — девушка с механическим конём — возможно, остановившая его на скаку, — и двое мужчин. Снова смесь с киберпанком: один мужчина сидит у российского имперского компьютера, а второй по традиции читает книгу.

Дирижабль, ГУМ, Храм Василия Блаженного... Нейросети видят Российскую империю так. Фото © Instagram / lizashevaai

Это не просто дирижабль, это же целый город! Летучий мегаполис над Санкт-Петербургом, причём с огромной православной церковью на крыше! Всё правильно, ведь соборы должны быть выше, чем бизнес-центры и доходные дома. Когда-то в Московском царстве даже выходил указ — мол, не строить здания выше Колокольни Ивана Великого.

Кажется, это не простые крестьяне, а очень-очень важные персоны. Может быть, родственники императора. Фото © Instagram / lizashevaai

Завершаем нашу подборку этими образами. Женщина в очень большой и богато отделанной кичке стоит около Спасской башни и Храма Василия Блаженного в сопровождении роботов-охранников. Они похожи на Терминатора. А потом — женщина с ручными стимпанк-имплантами сидит на фоне поседевшего мужчины в бронежилете. На ней вообще вышитый серебром кокошник. Видимо, это царские родственницы в сопровождении службы охраны. Уж слишком важные персоны. Всё же какие удивительные работы создаёт художница под ником lizashevaai в Instagram.