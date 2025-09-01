Заставит молить о пощаде: Сильнейшая магнитная буря уровня Kp 7 накроет Землю 2 сентября Оглавление Первый геошторм сентября 2025: Когда придёт сильная магнитная буря Что означает уровень Kp 7 у магнитной бури Сильная магнитная буря: Влияние на здоровье человека Мощная магнитная буря 2 сентября: Кто в зоне особого риска Почему магнитную бурю уровня Kp 7 нельзя игнорировать 2 сентября — дата, которую стоит обвести красным. Этот день станет настоящим испытанием для миллионов людей, потому что придёт она — магнитная буря уровня Kp 7. И она изменит всё: техника будет давать сбои, а люди почувствуют усталость и тревогу. Как пережить геошторм? 1 сентября, 10:45 Как долго продлится сильная магнитная буря уровня G3, которая начнётся 2 сентября? Обложка © «Шедеврум»

На днях, в ночь с 30 на 31 августа, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о новом выбросе плазмы с Солнца, направленном к Земле, который сопровождался мощной вспышкой. Облако плазмы сформировалось в центральной активной области звезды с крупными группами солнечных пятен. Это был второй выброс за сутки, одновременно с которым была зафиксирована вспышка уровня M2.76 — самая мощная с 26 августа.

И вот энергия от выброса достигнет Земли в ближайшее время и «подарит» метеочувствительным людям страдания не только от начала нового учебного года, но и головные боли и плохое самочувствие из-за сильной магнитной бури. Когда она начнётся, какой мощности окажется и сколько продлится? Сейчас расскажем.

Первый геошторм сентября 2025: Когда придёт сильная магнитная буря

Уже 2 сентября Земля окажется в эпицентре одного из самых мощных геомагнитных штормов этого года. Учёные фиксируют приближение плазмы от вспышки на Солнце, которая спровоцирует бурю уровня Kp 7 — показатель, означающий крайне высокую возмущённость магнитосферы. Для многих людей 2 сентября 2025 года станет настоящим испытанием: организм не всегда справляется с такими нагрузками, а последствия могут ощущаться ещё несколько дней.

Сильная магнитная буря станет атаковать Землю уже 2 сентября. Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Когда начнётся самая сильная магнитная буря сентября 2025 года? Сегодня вечером! Да-да, помимо того что сегодня и понедельник, и 1 сентября, голова у всех и так кругом, по данным учёных из ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первые геовозмущения, которые могут почувствовать метеозависимые, обрушатся на Землю сегодня после 21 часа по Москве. Далее, как видно по графику, всю ночь и утро вторника, 2 сентября 2025 года, магнитная буря будет сохранять силу возмущений на уровне Kp 6. А уже после 9 утра по мск усилится и достигнет силы уровня Kp 7. Но продержится на отметке G3 недолго — уже после 12 часов сила магнитной бури постепенно будет падать. Но напряжённая обстановка останется до конца 2 сентября.

Что означает уровень Kp 7 у магнитной бури

Чем опасна магнитная буря уровня Kp 7? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Магнитные бури измеряются по девятибалльной шкале Kp. Если значения в 2–3 считаются относительно безопасными и ощущаются лишь особо чувствительными людьми, то уровень 7 — это уже серьёзный шторм. При таком показателе магнитосфера Земли испытывает мощные возмущения: линии магнитного поля изгибаются, плазма скапливается, а геофизические процессы выходят из равновесия.

Для специалистов уровень Kp 7 у магнитной бури означает возможные перебои в работе радиосвязи и спутников, сбои GPS-навигации и даже риски для энергосетей. В истории известны случаи, когда сильные бури приводили к отключению электричества целых регионов. И хотя сегодня системы защищены лучше, недооценивать угрозу нельзя.

Сильная магнитная буря: Влияние на здоровье человека

Кому будет особенно плохо во время мощной магнитной бури 2 сентября? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Onyshchuk

Но больше всего магнитная буря отражается на самих людях. Даже здоровые люди в такие дни ощущают упадок сил, усталость, снижение концентрации. В организме начинают происходить малозаметные, но ощутимые процессы: меняется вязкость крови, сосуды реагируют на электромагнитные колебания, а нервная система работает с перегрузкой.

Уязвимыми становятся прежде всего: гипертоники — у них скачет давление, возможны головные боли и головокружение;

сердечники — возрастает риск аритмий и болей в области сердца;

метеозависимые люди — испытывают «ватность» в теле, сонливость или, наоборот, бессонницу;

здоровые люди — ощущают раздражительность, резкие перепады настроения, ощущение «паники без причины».

Иногда буря становится своеобразной проверкой: обостряются хронические болезни, которые в обычное время остаются незаметными.

Мощная магнитная буря 2 сентября: Кто в зоне особого риска

Какие группы людей в зоне риска могут почувствовать себя плохо во время магнитной бури 2 сентября 2025 года. Инфографика © Life.ru

Особенно тяжело бурю Kp 7 переживают пожилые люди, беременные женщины, дети и все, у кого ослаблен иммунитет. Их организм более чутко реагирует на внешние колебания. Нередко именно в дни бурь люди впервые сталкиваются с обострением тех заболеваний, о которых даже не подозревали.

Учёные также отмечают рост аварийности и бытовых травм в периоды сильных геомагнитных возмущений: человек становится рассеянным, теряет внимание и быстрее утомляется. В условиях современного ритма жизни это может обернуться серьёзными последствиями.

Почему магнитную бурю уровня Kp 7 нельзя игнорировать

Во время сильных магнитных бурь возвращаются кармические долги, рушатся ненужные связи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Некоторые считают магнитные бури «вымыслами метеозависимых людей». Но это мнение опровергают и наука, и статистика: в дни мощных штормов действительно фиксируется рост числа инфарктов, инсультов, обращений к скорой помощи. Игнорировать такие всплески значит рисковать своим здоровьем и благополучием.

Эзотерическая традиция добавляет к этому свою точку зрения: бури — это «дыхание Солнца», которое выталкивает наружу то, что мы долго скрывали. Считается, что именно в такие периоды возвращаются кармические долги, рушатся ненужные связи и происходят судьбоносные развороты.

Вот и получается, что 2 сентября 2025 года станет днём проверки на прочность. Сильнейшая магнитная буря уровня Kp 7 способна повлиять и на технику, и на людей. Для одних это будут лишь лёгкие недомогания, для других — серьёзные испытания. Но главное — не встречать её неподготовленным. Внимание к себе, спокойный ритм и внутренняя настройка помогут пройти через шторм, сохранив силы.

Авторы Карина Морозова