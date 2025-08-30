Адские осенние вспышки, которые могут свести с ума: Календарь магнитных бурь на сентябрь 2025

Эксперты прогнозируют несколько геомагнитных вспышек в сентябре 2025 года. Календарь магнитных бурь — полезная штука. Мы составляем такой каждый месяц. Сентябрь — не исключение. От геомагнитных вспышек становится плохо людям, животным и даже технике. Например, они провоцируют даже сбои в работе спутников, хотя те находятся даже не в атмосфере Земли, а всего лишь на её орбите. В материале расскажем, что такое магнитные бури и когда они будут в сентябре.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури в сентябре ничем не отличаются от всех остальных магнитных бурь. Фото © «Шедеврум»

Вокруг Земли, нашей родной планеты, существует не только атмосфера, состоящая из воздуха. Есть ещё и невидимая глазу, неслышимая уху сила — это геомагнитное поле. Во внешней части ядра планеты движется огромная масса расплавленного железа. Она создаёт магнитное поле вокруг себя. А когда на Солнце бывают вспышки, множество частиц солнечной энергии «врезаются» в Землю. И геомагнитное поле начинает беспокоиться. Такое явление называют магнитными бурями. Чем они сильнее, тем выше их влияние на людей, природу и технику. Сила бури измеряется по особой шкале, G-индексу. Разброс G1 – G5, от самой слабой до такой, которая может и Starlink поломать.

Календарь магнитных бурь в сентябре 2025 по дням

Календарь магнитных бурь 2025 — сентябрь. Когда ожидать вспышек? Инфографика © Life.ru

Магнитные бури в сентябре 2025 будут. Отличный источник данных на этот счёт — Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ. Эта команда отечественных учёных изучает поведение геомагнитосферы. Они регистрируют малейшие вспышечки на Солнце каждый день, поэтому способны предсказать магнитные возмущения за месяц. Иногда данные меняются у нас на глазах. Солнце, конечно, уже порядочно изучено учёными, но это всё ещё звезда. А поведение звёзд зачастую непредсказуемо.

Итак, что нас ждёт в сентябре. Первое и второе числа месяца пройдут спокойно. А третьего и четвёртого магнитосфера возбудится до четырёх по Kp-индексу. Это общая шкала измерения движений в магнитном поле Земли, она регистрирует не только бури. Настоящая «магнитка» начинается с Kp-5, по G-индексу это G1. И такая будет 5 сентября. После неё наступит маленькая передышка Kp-4. А 7 сентября снова грянет буря весом G1, или Kp-5. «Афтершоки» будем чувствовать ещё два дня — 8 и 9 сентября магнитосфера будет возмущена на Kp-4. С 10-го по 13-е число будет спокойно. А 14-го — опять возмущение. На следующий день, 15-го, будет буря G1. И 16-го будет очередное Kp-4. С 17-го числа по конец месяца обстановка в геомагнитном поле будет спокойной. По крайней мере, по нынешним данным.

Магнитные бури в Москве в сентябре 2025

Магнитные бури, сентябрь, Москва.... Солнце горит, горожане плачут. Но магнитные бури не могут иначе. Фото © «Шедеврум»

Магнитные бури, сентябрь и Москва — зверское сочетание. Площадь города — 2,562 квадратных километра. А живут там 13 миллионов человек. В некоторых местах Москвы наблюдается плотная застройка. Некоторые районы ещё только возводятся в рамках программы реновации. Всё это дело шумит, использует огромное количество электроэнергии. В принципе если все жители Москвы в одночасье прыгнут, то, возможно, произойдёт землетрясение. И в таких условиях надо пережить три магнитные бури G1 (Kp-5) пятого, седьмого и пятнадцатого числа. Не советуем в эти дни подниматься на смотровую площадку в «Москве-Сити».

Мнение врача — как защититься от магнитных бурь в сентябре

Метеочувствительные люди особенно страдают от магнитных бурь. Но вот в чём фишка — чем старше вы становитесь, тем сильнее на вас влияют геомагнитные вспышки. Фото © «Шедеврум»

Мнение врача-кардиолога Андрея Кондрахина о том, как влияют на человека магнитные бури, двойственно. Он говорит, что врачи делятся на два лагеря по этому вопросу. «Если мы говорим про воздействие на человека, надо помнить, что все эти воздействия — это природные явления, и мы, конечно, к ним адаптированы», — с долей оптимизма отвечает эксперт. И продолжает: «Есть даже два совершенно разных подхода. С одной стороны, медики утверждают, что воздействие на организм всё-таки есть. С другой стороны, говорят, что никакого воздействия на организм не было, и человек каждый раз может ощущать новое явление по-своему». В любом случае врачи советуют во время магнитных бурь максимально снижать нагрузку на организм, не перенапрягаться и принимать назначенные им препараты в случае, если у вас есть хроническое заболевание.

Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь

Метеозависимые люди и геомагнитные бури. Метеочувствительные люди и изменения погоды. Солнечные вспышки могут нас «потрепать». Фото © «Шедеврум»

Метеочувствительные, люди с хроническими заболеваниями и те, у кого сердечно-сосудистые проблемы, переживают магнитные бури тяжелее всего. Но всё не так плохо. Можно защитить себя от влияний геомагнитных возмущений. И хотя мы пока не знаем, когда будут магнитные бури в сентябре по часам, примерное расписание нам уже известно. Солнечные вспышки не нанесут большого вреда, если к ним хорошо подготовиться. Рассказываем, что делать метеочувствительным людям в сентябре.

Перед бурей сведите стрессы к минимуму, приготовьте лекарства и скорректируйте рацион. Откажитесь от жирной и острой пищи. Так вы снизите нагрузку на сосуды и сердце.

В день бури не делайте резких движений. Не надо быстро вставать с дивана или стула — голова может закружиться.

Если есть хронические проблемы с сосудами или стоит уникальный отечественный диагноз «вегетососудистая дистония», держите при себе тонометр и проверяйте давление.

Пейте больше воды, заварите иван-чай, ешьте лёгкую пищу — например, побольше овощей.

Полностью откажитесь от алкоголя, кофеина и никотина. Даже если у армейского друга в день «магнитки» день рождения.

Не стесняйтесь обращаться к врачу или вызывать скорую, если почувствуете резкую головную боль с тошнотой, онемение части тела, внезапную боль в груди, отдающую в лопатку/руку или увидите у себя резкий скачок артериального давления.