Никакой магии: Если у вас часто случаются дежавю, это может быть признаком болезни мозга

Вы заходите в незнакомое кафе, а ощущение такое, будто здесь уже бывали тысячу раз. Или слушаете новую песню, а кажется, что знаете каждое слово наизусть. Это дежавю — одно из самых загадочных состояний человеческой психики, которое время от времени испытывает практически каждый из нас. Эзотерики считают дежавю воспоминанием из прошлых жизней, психологи объясняют сбоем в работе памяти, а мистики и вовсе связывают с путешествиями между параллельными мирами. Но что, если эти странные моменты происходят слишком часто и скрывают в себе нечто более серьёзное?

Мистические теории и народные поверья

Частое дежавю может быть признаком серьёзных заболеваний мозга. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

На протяжении веков люди пытались объяснить загадочное ощущение дежавю через призму сверхъестественного. В индуистской традиции это явление связывают с кармической памятью души, которая помнит события из предыдущих воплощений. Эзотерики утверждают, что во время дежавю человек подключается к акашическим записям — своеобразной космической библиотеке, где хранится информация о всех событиях во Вселенной. Любители теорий о параллельных мирах видят в дежавю доказательство существования альтернативных реальностей, между которыми иногда происходят «утечки» воспоминаний. Особенно популярна версия о том, что дежавю — это момент, когда наша душа на мгновение вспоминает свой изначальный жизненный план или предназначение. Романтичные натуры любят думать, что таким образом Вселенная подсказывает нам правильный путь или предупреждает о важных событиях.

Что говорит современная наука

Но давайте спустимся с небес на землю и посмотрим, что думают о дежавю учёные. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов развеивает мистические представления о дежавю, объясняя его с научной точки зрения: «Дежавю — это состояние, при котором человек ощущает, что он уже видел или переживал текущий момент ранее. Проще говоря, это ощущение знакомости с ситуацией или местом, которое на самом деле происходит впервые. Такое состояние часто называют «ощущением уже виденного» или «предчувствием прошлого опыта». За этот загадочный эффект отвечает височная кора головного мозга — область, которая играет ключевую роль в обработке воспоминаний и восприятии происходящих событий. Если дежавю случается редко — раз в год или реже, — это абсолютно нормальное явление для здорового человека. Но когда ощущение «уже виденного» становится частым гостем, стоит насторожиться.

Эпилепсия в маске безобидного феномена

Почему возникает дежавю и когда это становится опасным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Одной из самых серьёзных причин частого дежавю может стать височная эпилепсия — коварное заболевание, которое умеет отлично маскироваться под безобидные психологические состояния. В отличие от классических представлений об эпилепсии с драматическими судорогами и потерей сознания, височные приступы протекают очень мягко и почти незаметно для окружающих. Человек остаётся в сознании, продолжает разговаривать и даже может выполнять простые действия, но при этом испытывает странные ощущения — навязчивое дежавю, нереальность происходящего, искажение звуков, необычные запахи или вкусы. Невролог поясняет: «Височные припадки связаны с раздражением или гиперактивностью височной доли мозга и могут сопровождаться различными симптомами: изменениями восприятия, галлюцинациями, нарушениями памяти или чувствительности». Особенно подозрительным должно стать дежавю, которое длится дольше нескольких секунд или повторяется несколько раз в неделю.

Другие неврологические маски дежавю

Кроме эпилепсии частое дежавю может сигнализировать о целом спектре других проблем с мозгом. Мигрень способна провоцировать странные ощущения в височных долях, создавая ложные воспоминания и искажая восприятие реальности. Опухоли в височной области, последствия черепно-мозговых травм, воспалительные процессы в нервной ткани — все эти состояния могут нарушать нормальную работу центров памяти и восприятия. Даже ранние стадии дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, иногда проявляются учащением эпизодов дежавю. Стресс, депрессия и тревожные расстройства тоже способны создавать почву для частых ложных воспоминаний, запуская замкнутый круг, — чем больше человек переживает из-за странных ощущений, тем чаще они повторяются и тем сильнее влияют на качество жизни.

Когда пора записаться к врачу

Дежавю и эпилепсия: как распознать тревожные симптомы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Специалист настоятельно рекомендует не игнорировать тревожные симптомы: «При повторяющихся ощущениях дежавю необходимо обратиться к врачу-неврологу или специалисту по эпилепсии для проведения полноценного обследования. Особенно если эти состояния сопровождаются другими симптомами — например, потерей сознания, судорогами, необычными ощущениями или изменениями поведения». Современная диагностика располагает точными методами выявления неврологических проблем — электроэнцефалография зафиксирует патологическую активность мозга, МРТ покажет структурные изменения в височных долях, а специальные неврологические тесты помогут оценить состояние памяти и восприятия. Не стоит годами списывать учащающиеся эпизоды дежавю на усталость, стресс или мистические совпадения — за ними может скрываться заболевание, которое требует профессионального лечения.