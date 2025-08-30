Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 08:00

Лунный календарь на сентябрь 2025: Какие дни месяца благоприятны, а в какие лучше не выходить из дома

Оглавление
Лунный календарь на сентябрь 2025: фазы Луны
Благоприятные дни в сентябре 2025 года по лунному календарю
Благоприятные дела для новолуния
Благоприятные дела для полнолуния
Неблагоприятные дни сентября 2025 года по лунному календарю
Неблагоприятные дела для новолуния
Неблагоприятные дела для полнолуния
Благоприятные дни для стрижки на сентябрь 2025

Лунный календарь на сентябрь 2025: когда новолуние и полнолуние. Благоприятные и опасные дни месяца: когда лучше стричься, знакомиться, когда делать операции. И как вообще планировать сентябрь 2025 — все ответы в материале Life.ru.

Лунный календарь на сентябрь — какие дни самые благоприятные. Обложка © «Шедеврум»

Лунный календарь на сентябрь — какие дни самые благоприятные. Обложка © «Шедеврум»

Лунный календарь поможет понять, какие дни месяца подходят для важных дел и веселья. А ещё с ним можно узнать, какие числа сентября — неудачные и опасные. Влияние Луны на Землю неоспоримо. Она вращается вокруг Земли уже 4,53 миллиарда лет, а раньше вся её поверхность была лавой. Лунный календарь стрижек — это проводник, который укажет вам путь в мире парикмахерства. Некоторые числа просто не подходят для визита к цирюльнику. Календарь циклов земного спутника на весь 2025 год вы можете посмотреть тут. А в материале у нас будет лунный календарь на сентябрь.

Лунный календарь на сентябрь 2025: фазы Луны

Лунный календарь на сентябрь — какие у Луны будут фазы в первый месяц осени? Инфографика © Life.ru

Лунный календарь на сентябрь — какие у Луны будут фазы в первый месяц осени? Инфографика © Life.ru

Лунные дни совсем не похожи на обычные, солнечные. Они дольше — 24 часа 50 минут (примерно и в среднем). Поэтому на один обычный день может приходиться два лунных. В лунном месяце — 29 с половиной дней. И в течение него спутник Земли переходит в разные фазы. Полнолуние, период, когда активны оборотни, отмечается ярким лунным диском, полностью видным на небе. Новолуние — тёмные дни, потому что спутника с поверхности Земли не видно. Но его фазы включают в себя ещё две. Растущая Луна — это когда ночное светило видно после новолуния на небе сначала в виде месяца, а потом почти полностью. И убывающая Луна — тут всё наоборот, она начинает исчезать после полнолуния. С 1 по 6 сентября Луна будет растущей. Полнолуние будет 7 сентября. Потом спутник Земли войдёт в стадию убывающего до 20 сентября. Новолуние состоится 21-го числа, а потом диск на небе снова будет расти.

Благоприятные дни в сентябре 2025 года по лунному календарю

Лунный календарь на сентябрь 2025 — какие дни благоприятные? Фото © «Шедеврум»

Лунный календарь на сентябрь 2025 — какие дни благоприятные? Фото © «Шедеврум»

Лунный месяц состоит из благоприятных и неблагоприятных дней. Благоприятными в сентябре 2025 года будут следующие. Лучше всего — 13, 14 и 20-е числа. А ещё 24, 27 и 28-е число порадуют вас своей лёгкостью и удачностью. В целом благоприятных дней на сентябрь запланировано довольно много. Есть ещё умеренно благоприятные, почти нейтральные, но всё же с хорошей энергией. Это 3, 5, 11, 19, 22-е числа месяца.

Благоприятные дела для новолуния

Новолуние по лунному календарю на сентябрь 2025. Как вести себя, когда небо чёрное и не видно ни зги? Фото © «Шедеврум»

Новолуние по лунному календарю на сентябрь 2025. Как вести себя, когда небо чёрное и не видно ни зги? Фото © «Шедеврум»

Новолуние настаёт, когда Луна находится между Землёй и Солнцем на одной линии. Неосвещённая сторона спутника повернута к Земле. Это бывает примерно раз в месяц. Есть два типа месяцев — лунный и солнечный. Лунный месяц — период полного обращения Луны вокруг Земли. В новолуние небо остаётся совсем без ночного светила. Расскажем, какие дела тут будут благоприятными.

  • Отказ от вредных привычек. Постарайтесь в новолуние попробовать продержаться без компьютерных игр, сериалов или табачных изделий. Хорошо бы заменить это дело полезными привычками, например гимнастикой или цигуном.
  • Уход за комнатными растениями. Полив, обработка от болезней, удобрение — всё это благоприятно в новолуние, если растения у вас дома.
  • Постановка долгосрочных целей и планирование их достижения. Новолуние — тяжёлый с энергетической точки зрения период. Лучше не начинать действовать, а продумывать свою стратегию.
  • Очищение. Как ритуальное — магическая чистка от негативной энергии. Так и реальное: в новолуние можно залезть в старый шкаф и выбрать там ненужное. Потом отнести эти вещи в церковь или благотворительный фонд.

Благоприятные дела для полнолуния

Сентябрь 2025-го предлагает нам благоприятные дела и для полнолуния тоже. Ведьмы, оборотни, вурдалаки — неясно, существуют ли они сейчас и присутствовали ли на Земле вообще когда-либо. Но в полнолуние даже они начинают веселиться. Можете представить себя одним из них, когда будете делать вот эти благоприятные для полнолуния дела.

  • Творчество. Полнолуние — время креатива. Если вы пишете прозу или стихи, ваше полнолунное творчество точно понравится и вам, и литературным критикам. Если играете на музыкальном инструменте или сводите треки в качестве диджея — ещё один повод заняться совершенствованием своих навыков. Если вы художник, вообще отлично, вспомните, например, Архипа Куинджи и его картину «Лунная ночь на Днепре».
  • Выбирайтесь из дома. В филармонию, в театр, на концертную площадку или в музей — полнолуние благоприятно для социальных взаимодействий и наслаждения искусством.
  • Завершение дел. Если на вас давно висит какой-то проект или недописанная картина вам глаза мозолит, то как раз в полнолуние и надо это исправлять.
  • Эзотерические ритуалы. Но не все. Обряды на привлечение денег от энергии полной Луны становятся эффективнее, но не стоит забывать и о практиках благодарности высшим силам.

Неблагоприятные дни сентября 2025 года по лунному календарю

Лунный календарь на сентябрь — дни, которые будут опасными или просто неудачными. Фото © «Шедеврум»

Лунный календарь на сентябрь — дни, которые будут опасными или просто неудачными. Фото © «Шедеврум»

Дуальность мироздания — немного устаревший концепт, но в данном случае он работает. Потому что мы не пишем о нейтральных днях лунного месяца — зачем? День как день, и слава богу. Зато пишем о неблагоприятных лунных датах, которые встречаются в течение месяца. Там, где есть что-то хорошее, обязательно есть что-то нейтральное и что-то плохое. Достаточно жёстким окажется 7 сентября. А также 4, 15, 23 и 26-е. Как мы видим, не так уж и много неблагоприятных дней.

Неблагоприятные дела для новолуния

В новолуние можно погружаться в себя, завершать дела, чистить карму. Но есть и такие действия, которые на этот период строго запрещены. Сейчас расскажем о них.

  • Заключать сделки, подписывать контракты. Строгий запрет — высок риск ошибки, а в бизнесе это может привести к чему угодно, от банкротства до тюрьмы.
  • Давать или брать деньги в долг. Если отдали кому-то тысячу до понедельника в новолуние, вы её больше не увидите. Если сами взяли в долг, даже у знакомого, кредитор будет доставать вас, пока не вернёте. Ещё и с процентами.
  • Думать о прошлом. Прошлое — прошло. Оно уже не должно вас беспокоить, тем более в новолуние.
  • Переживать негатив. Ссоры, раздражение, злость, зависть — оставьте всё это нейтральным лунным дням. В новолуние испытывать злобу может быть опасно.

Неблагоприятные дела для полнолуния

Полная Луна по лунному календарю на сентябрь: какие дни могут превратиться в катастрофу. Фото © «Шедеврум»

Полная Луна по лунному календарю на сентябрь: какие дни могут превратиться в катастрофу. Фото © «Шедеврум»

Полная Луна тоже запрещает некоторые действия. В основном это связано с вашим же здоровьем — если в полнолуние воздержитесь от этих действий, потом вам будет только лучше. Кстати, на полную Луну глобально в мире, а именно в океанической его части, наблюдаются сигизийные приливы. Слово странное, оно означает, что волны очень, очень большие. На новолуние, наоборот, они маленькие и таких драматических волновых перепадов в океане (а может, и в геомагнитном поле Земли) не происходит. Рассказываем, чего надо остерегаться в полнолуние.

  • Не планируйте на полную Луну операции. Наше тело — не океан, но и там тоже есть жидкость, и не одна. Внутри нас как минимум четыре типа: кровь, лимфа, тканевая и спинномозговая «жижи». Во время операции неудобства врачам причиняет кровь, потому что течёт обильно. Но если вы именно на полнолуние серьёзно поранились, естественно, отправляйтесь в травму. Правило не относится к ЧП.
  • Не пейте алкоголь и кофеин, не курите. Спиртное и стимуляторы в полнолуние действуют на организм особенно разрушительно.
  • Не перегружайте тело и психику. Полнолуние не очень подходит для «таскания тяжестей». Стрессовых ситуаций тоже надо избегать.
  • Не ходите в полнолуние к косметологу. Тут проблема та же, что и с плановыми операциями. Жидкости в вашем организме слишком активны, что мешает качественной работе мастера. Пирсинг, татуировки — туда же. Старайтесь их не делать на полную Луну.

Благоприятные дни для стрижки на сентябрь 2025

Лунный календарь стрижек на сентябрь. Скоро будет осень. Осенью стричься особенно приятно. Инфографика © Life.ru

Лунный календарь стрижек на сентябрь. Скоро будет осень. Осенью стричься особенно приятно. Инфографика © Life.ru

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года определяет, когда лучше посетить парикмахера, а когда стоит остаться дома и отращивать вашу прекрасную шевелюру. Есть пара лайфхаков: если идёте к барберу на растущую Луну, волосы будут отрастать быстрее. Так что в случае коротких стрижек выбирайте Луну убывающую — если на неё постричься, волосы будут расти медленно. Для стрижек в сентябре 2025 года у нас наиболее благоприятны 3, 4 и 22 сентября. А неудачной причёска может получиться 7, 14 и 21-го. Все остальные дни — нейтральные.

«Почему холодная Луна мне не дарит утро?» спрашивает артист эстрады Шура в своей самой известной песне. Причём с ответа на вопрос начинается вся песня: «По равнинам лунным я хожу-брожу». Он сам на Луне, а там время течёт совсем по-другому. А ещё на Луне нет атмосферы, так что там всегда темно. Зато на Землю смотреть приятно, наверное. Кстати, изобретатель лунной походки — Дева по гороскопу, и Life.ru писал о мистике в его жизни совсем недавно.

Готовим на даче в сезон урожая: блюда из овощей и фруктов, которые сведут с ума
Готовим на даче в сезон урожая: блюда из овощей и фруктов, которые сведут с ума
BannerImage
Любовь Свободная
  • Wow
  • Эзотерика
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar