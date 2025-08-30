Лунный календарь на сентябрь 2025: Какие дни месяца благоприятны, а в какие лучше не выходить из дома

Лунный календарь поможет понять, какие дни месяца подходят для важных дел и веселья. А ещё с ним можно узнать, какие числа сентября — неудачные и опасные. Влияние Луны на Землю неоспоримо. Она вращается вокруг Земли уже 4,53 миллиарда лет, а раньше вся её поверхность была лавой. Лунный календарь стрижек — это проводник, который укажет вам путь в мире парикмахерства. Некоторые числа просто не подходят для визита к цирюльнику. Календарь циклов земного спутника на весь 2025 год вы можете посмотреть тут. А в материале у нас будет лунный календарь на сентябрь.

Лунный календарь на сентябрь 2025: фазы Луны

Лунный календарь на сентябрь — какие у Луны будут фазы в первый месяц осени? Инфографика © Life.ru

Лунные дни совсем не похожи на обычные, солнечные. Они дольше — 24 часа 50 минут (примерно и в среднем). Поэтому на один обычный день может приходиться два лунных. В лунном месяце — 29 с половиной дней. И в течение него спутник Земли переходит в разные фазы. Полнолуние, период, когда активны оборотни, отмечается ярким лунным диском, полностью видным на небе. Новолуние — тёмные дни, потому что спутника с поверхности Земли не видно. Но его фазы включают в себя ещё две. Растущая Луна — это когда ночное светило видно после новолуния на небе сначала в виде месяца, а потом почти полностью. И убывающая Луна — тут всё наоборот, она начинает исчезать после полнолуния. С 1 по 6 сентября Луна будет растущей. Полнолуние будет 7 сентября. Потом спутник Земли войдёт в стадию убывающего до 20 сентября. Новолуние состоится 21-го числа, а потом диск на небе снова будет расти.

Благоприятные дни в сентябре 2025 года по лунному календарю

Лунный календарь на сентябрь 2025 — какие дни благоприятные? Фото © «Шедеврум»

Лунный месяц состоит из благоприятных и неблагоприятных дней. Благоприятными в сентябре 2025 года будут следующие. Лучше всего — 13, 14 и 20-е числа. А ещё 24, 27 и 28-е число порадуют вас своей лёгкостью и удачностью. В целом благоприятных дней на сентябрь запланировано довольно много. Есть ещё умеренно благоприятные, почти нейтральные, но всё же с хорошей энергией. Это 3, 5, 11, 19, 22-е числа месяца.

Благоприятные дела для новолуния

Новолуние по лунному календарю на сентябрь 2025. Как вести себя, когда небо чёрное и не видно ни зги? Фото © «Шедеврум»

Новолуние настаёт, когда Луна находится между Землёй и Солнцем на одной линии. Неосвещённая сторона спутника повернута к Земле. Это бывает примерно раз в месяц. Есть два типа месяцев — лунный и солнечный. Лунный месяц — период полного обращения Луны вокруг Земли. В новолуние небо остаётся совсем без ночного светила. Расскажем, какие дела тут будут благоприятными.

Отказ от вредных привычек. Постарайтесь в новолуние попробовать продержаться без компьютерных игр, сериалов или табачных изделий. Хорошо бы заменить это дело полезными привычками, например гимнастикой или цигуном.

Уход за комнатными растениями. Полив, обработка от болезней, удобрение — всё это благоприятно в новолуние, если растения у вас дома.

Постановка долгосрочных целей и планирование их достижения. Новолуние — тяжёлый с энергетической точки зрения период. Лучше не начинать действовать, а продумывать свою стратегию.

Очищение. Как ритуальное — магическая чистка от негативной энергии. Так и реальное: в новолуние можно залезть в старый шкаф и выбрать там ненужное. Потом отнести эти вещи в церковь или благотворительный фонд.

Благоприятные дела для полнолуния

Сентябрь 2025-го предлагает нам благоприятные дела и для полнолуния тоже. Ведьмы, оборотни, вурдалаки — неясно, существуют ли они сейчас и присутствовали ли на Земле вообще когда-либо. Но в полнолуние даже они начинают веселиться. Можете представить себя одним из них, когда будете делать вот эти благоприятные для полнолуния дела.

Творчество. Полнолуние — время креатива. Если вы пишете прозу или стихи, ваше полнолунное творчество точно понравится и вам, и литературным критикам. Если играете на музыкальном инструменте или сводите треки в качестве диджея — ещё один повод заняться совершенствованием своих навыков. Если вы художник, вообще отлично, вспомните, например, Архипа Куинджи и его картину «Лунная ночь на Днепре».

Выбирайтесь из дома. В филармонию, в театр, на концертную площадку или в музей — полнолуние благоприятно для социальных взаимодействий и наслаждения искусством.

Завершение дел. Если на вас давно висит какой-то проект или недописанная картина вам глаза мозолит, то как раз в полнолуние и надо это исправлять.

Эзотерические ритуалы. Но не все. Обряды на привлечение денег от энергии полной Луны становятся эффективнее, но не стоит забывать и о практиках благодарности высшим силам.

Неблагоприятные дни сентября 2025 года по лунному календарю

Лунный календарь на сентябрь — дни, которые будут опасными или просто неудачными. Фото © «Шедеврум»

Дуальность мироздания — немного устаревший концепт, но в данном случае он работает. Потому что мы не пишем о нейтральных днях лунного месяца — зачем? День как день, и слава богу. Зато пишем о неблагоприятных лунных датах, которые встречаются в течение месяца. Там, где есть что-то хорошее, обязательно есть что-то нейтральное и что-то плохое. Достаточно жёстким окажется 7 сентября. А также 4, 15, 23 и 26-е. Как мы видим, не так уж и много неблагоприятных дней.

Неблагоприятные дела для новолуния

В новолуние можно погружаться в себя, завершать дела, чистить карму. Но есть и такие действия, которые на этот период строго запрещены. Сейчас расскажем о них. Заключать сделки, подписывать контракты. Строгий запрет — высок риск ошибки, а в бизнесе это может привести к чему угодно, от банкротства до тюрьмы.

Давать или брать деньги в долг. Если отдали кому-то тысячу до понедельника в новолуние, вы её больше не увидите. Если сами взяли в долг, даже у знакомого, кредитор будет доставать вас, пока не вернёте. Ещё и с процентами.

Думать о прошлом. Прошлое — прошло. Оно уже не должно вас беспокоить, тем более в новолуние.

Переживать негатив. Ссоры, раздражение, злость, зависть — оставьте всё это нейтральным лунным дням. В новолуние испытывать злобу может быть опасно.

Неблагоприятные дела для полнолуния

Полная Луна по лунному календарю на сентябрь: какие дни могут превратиться в катастрофу. Фото © «Шедеврум»

Полная Луна тоже запрещает некоторые действия. В основном это связано с вашим же здоровьем — если в полнолуние воздержитесь от этих действий, потом вам будет только лучше. Кстати, на полную Луну глобально в мире, а именно в океанической его части, наблюдаются сигизийные приливы. Слово странное, оно означает, что волны очень, очень большие. На новолуние, наоборот, они маленькие и таких драматических волновых перепадов в океане (а может, и в геомагнитном поле Земли) не происходит. Рассказываем, чего надо остерегаться в полнолуние.

Не планируйте на полную Луну операции. Наше тело — не океан, но и там тоже есть жидкость, и не одна. Внутри нас как минимум четыре типа: кровь, лимфа, тканевая и спинномозговая «жижи». Во время операции неудобства врачам причиняет кровь, потому что течёт обильно. Но если вы именно на полнолуние серьёзно поранились, естественно, отправляйтесь в травму. Правило не относится к ЧП.

Не пейте алкоголь и кофеин, не курите. Спиртное и стимуляторы в полнолуние действуют на организм особенно разрушительно.

Не перегружайте тело и психику. Полнолуние не очень подходит для «таскания тяжестей». Стрессовых ситуаций тоже надо избегать.

Не ходите в полнолуние к косметологу. Тут проблема та же, что и с плановыми операциями. Жидкости в вашем организме слишком активны, что мешает качественной работе мастера. Пирсинг, татуировки — туда же. Старайтесь их не делать на полную Луну.

Благоприятные дни для стрижки на сентябрь 2025

Лунный календарь стрижек на сентябрь. Скоро будет осень. Осенью стричься особенно приятно. Инфографика © Life.ru

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года определяет, когда лучше посетить парикмахера, а когда стоит остаться дома и отращивать вашу прекрасную шевелюру. Есть пара лайфхаков: если идёте к барберу на растущую Луну, волосы будут отрастать быстрее. Так что в случае коротких стрижек выбирайте Луну убывающую — если на неё постричься, волосы будут расти медленно. Для стрижек в сентябре 2025 года у нас наиболее благоприятны 3, 4 и 22 сентября. А неудачной причёска может получиться 7, 14 и 21-го. Все остальные дни — нейтральные.