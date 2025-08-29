День рождения Майкла Джексона: Сколько было мистики в жизни и где звезду видели после смерти

Майкл Джексон начинал свой творческий путь с семейного бизнеса. Он стал звездой американского масштаба всего в 11 лет, и это, конечно же, сильно ударило по психике. Во взрослом возрасте Майкл прошёл огонь, воду и медные трубы, чтобы вырваться из-под влияния деспотичного отца. У него получилось, да так, что вся поп-музыка и весь шоу-бизнес переняли его творческие идеи. И музыкант прогремел на весь мир. Всё, что вы видите на западной эстраде, от Евровидения до Леди Гаги, — наследие Майкла Джексона. Кстати, Интервидение тоже — дочь и сын суперзвезды боролись за право представлять США на конкурсе в Москве. Кто именно поедет, узнаете в последнем абзаце. А в материале мы расскажем о том, какая мистика происходила в жизни певца и кто видел артиста уже после его смерти.

Краткая биография Майкла Джексона до сольной карьеры

Майкл Джексон стал известен по группе The Jackson 5, «Пятёрка Джексонов». Фото © Getty Images / Michael Ochs Archives / Stringer

Майкл Джексон родился 29 августа 1958-го. Его малая родина — городок Гэри в штате Индиана на Среднем Западе. Позже регион прославился как колыбель музыкального жанра «мидвест эмо». Папа — Джозеф Джексон, суровый музыкальный менеджер. Он пережил сына ровно на 9 лет и скончался в 2018-м, немного не дожив до 90-го юбилея. Мама — писательница Кэтрин Джексон. Сейчас ей 95 лет. В семье родилось 9 детей, и Майкл был седьмым. Мистику мы чуем уже на этом этапе, кстати.

Джо Джексон не всегда был музыкальным менеджером. Сначала он работал крановщиком и выступал со своей группой Falcons. Но хотел славы и признания. С этим не сложилось, зато дети выручили: когда Майкл отпраздновал 8-й день рождения, он вместе со старшими братьями начал выступать в группе The Jackson 5. Америка расплылась от умиления: музыкальная группа из братьев, солист совсем маленький... Успех коллективу был обеспечен.

Пятёрку подписали на лейбл Motown, тогда это был потолок для чёрных артистов. Скоро вся семья переехала в Лос-Анджелес, и Майкл начал сольную карьеру. Говорят, этому предшествовала «разборка» с Motown, где патриарх Джексонов хотел поступить некрасиво, но двое его сыновей выступили на стороне справедливости. Это были Майкл и Джермейн. Последний вообще женился на дочери легенды лейбла Берри Горди. Для него это было личное. Джермейн опротестовал «тихое» подписание контракта с другим издателем. Во-первых, как-то не по-мужски, во-вторых, о свадьбе с любимой Хейзел можно было бы в этом случае забыть.

Сольная карьера Майкла Джексона, восхождение к мировой славе и смерть

В тринадцать лет Майкл Джексон начал сольную карьеру. И сразу же взорвал чарты. Фото © Getty Images / Dave Hogan / Contributor

В январе 1972 года Майкл всё ещё был солистом The Jackson 5. Но у него уже вышел первый сольный диск. Да и восхождение к собственной славе тоже началось в составе семейного коллектива. Сингл Thriller, например, вышел, пока братья активно гастролировали. Так что величиной Майкл стал в составе семьи. Правда, после истории с отцом, Джермейном и «Мотауном» хрупкий баланс зашатался, и в 1984 году самый знаменитый Джексон покинул семейную группу. Теперь он был самостоятельной звездой.

Конец 1980-х — это время славы для Майкла Джексона. Как раз тогда он стал активно работать вместе с суперзвёздами, с Полом Маккартни, с Уитни Хьюстон. И придумал свою коронную «лунную походку», за которую его будут помнить столетиями. Девяностые — тоже прорыв, после Майкла и его выступления в перерыве соревнования Супербоул XXVII поп-концерты во время матчей по американскому футболу стали доброй традицией. Не говоря уже о том, что после Thriller все стали копировать джексоновский концепт — упор на шоу, спецэффекты и танцы в музыкальных видео и на концертах.

Нулевые стали последним десятилетием Майкла Джексона. Ещё в течение девяностых витилиго сделало его белым — настолько, что журналисты стали забывать, какого цвета Майкл был ещё каких-то 10 лет назад. Возможно, артист перенёс ещё и несколько пластик, это было заметно по форме носа. Состояние здоровья мешало работать. В 2003-м Джексон выпустил сборник старых хитов Number Ones. А позже предстал перед судом по обвинению в растлении. Его оправдали. В конце нулевых артист готовился к серии концертов This Is It Tour («Тур «Это всё»). Событие не состоялось, потому что 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет Майкл Джексон скончался.

Мистика и эзотерика в жизни Майкла Джексона

Эзотерики и мистики в жизни Майкла Джексона было много. Он использовал эти явления в сценических номерах. Фото © Getty Images / Damian Strohmeyer / Contributor

Иллюзии, мистика и эзотерика были неотъемлемой частью философии Майкла Джексона как артиста. Этим пронизана вся его жизнь. Начнём с нумерологии. Джо Джексон скончался через 9 лет после Майкла. В семье было 9 детей. Джермейн по гороскопу — Стрелец, 9-й по счёту знак зодиака. Получается 999, перевёрнутое «число зверя» 666. Ведь Майкл перевернул мир шоу-бизнеса. А его блистательную карьеру могла обеспечить цифра 7. В нумерологии символизирует мудрость, тайные знания, интуицию, завершение циклов. В христианстве 7 — одно из священных чисел. А среди широкой общественности бытует мнение, что семёрка — число удачи.

В сценических номерах и видеоклипах Майкл сотрудничал с лучшими фокусниками своего времени. Зигфрид и Рой, Франц Харари, Даг Хэннинг — все работали над его спецэффектами. А в личности Джексона прослеживалась необъяснимая аура, харизма, которая тянула к нему людей, как магнитом. На его концертах фанаты не просто веселились — они впадали в экстаз. Иногда теряли сознание. Даже «Битлы» не вызывали таких сильных чувств у публики. Этот уровень воздействия на людей — просто мистика.

Кроме того, жизненной целью Майкла было достижение «рая на Земле», места без боли и страданий. Так его воспитывали с 5 лет, в такой религиозной традиции. Поэтому Джексон часто принимал участие в гуманистических миссиях. Например, в 1992 году он отправился в турне Dangerous World Tour. Это были 69 концертов для трёх с половиной миллионов зрителей. Все деньги певец отправил на благотворительность. В рамках тура он выступил в России на московском стадионе «Лужники» 15 сентября 1993 года. Кстати, в 1996-м его второй концерт в нашей стране прошёл на старом, ещё сталинском, стадионе «Динамо», тоже в столице. Теперь это «ВТБ-арена», от старого стадиона остались только часть исторического фасада и барельеф, что выставляется внутри торгового центра.

Где Майкла Джексона видели после смерти и кто

А ещё Майкла Джексона часто видели после 2009 года. Он инсценировал смерть? Или это были двойники? Или же призрак звезды бродит по Америке? Фото © Getty Images /Christina Barany / Stringer

Стилист Стив Эрхард утверждал, что на самом деле Майкл Джексон инсценировал свою смерть и решил просто спрятаться от публики. То есть после смерти он мог его видеть. Или же просто подтасовал пару фактов. Рэперы Akon и The Game поддерживали Стива, иногда заявляли, что видели Майкла. Слухи о том, что Джексон жив, подогревались ореолом тайны вокруг похорон: после публичной церемонии в «Стэйплз центре» гроб с телом певца держали в тайне, пока не похоронили звезду на кладбище Форест-Лаун. А Sony Music, лейбл, который сам Майкл критиковал за эксплуатацию темнокожих артистов, после похорон заключил с его наследниками контракт на неизданные материалы. Стоимость — 250 миллионов долларов. В эпоху нейросетей таким никого не удивишь, но в 2009-м ощущалось жутко.