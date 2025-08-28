В Астане не отменят концерт Гагариной, несмотря на петиции общественников
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gagara1987
В Казахстане подтвердили проведение концерта Полины Гагариной в Астане, несмотря на протесты местных активистов. По данным площадки «Конгресс-Арена», билеты скоро появятся на сайте. Об этом сообщает «Абзац».
«Концерт состоится. В скором времени продажи билетов возобновятся», — заявили представители площадки.
Концерт запланирован на 27 ноября. Однако билеты на него были сняты с продажи на сайте после того, как появилась петиция с требованием к Министерству культуры Казахстана отменить выступление. Авторы петиции выразили опасения, что концерт может спровоцировать социальное напряжение, ссылаясь на поддержку артисткой проведения СВО.
Напомним, что ранее в Армении отменили концерты Севдализы после активного общественного резонанса в социальных сетях, где исполнительницу обвинили в неуважении к христианским ценностям. Организаторы мероприятия заявили, что она не примет участие в фестивале.