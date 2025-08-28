В Астане не отменят концерт Гагариной, несмотря на петиции общественников

В Казахстане подтвердили проведение концерта Полины Гагариной в Астане, несмотря на протесты местных активистов. По данным площадки «Конгресс-Арена», билеты скоро появятся на сайте. Об этом сообщает «Абзац».

Напомним, что ранее в Армении отменили концерты Севдализы после активного общественного резонанса в социальных сетях, где исполнительницу обвинили в неуважении к христианским ценностям. Организаторы мероприятия заявили, что она не примет участие в фестивале.