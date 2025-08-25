Выступление Севдализы в Армении отменили из-за оскорбления христиан

В Армении отменили запланированное выступление нидерландской певицы иранского происхождения Севдализы на Music Fest with Coca-Cola 2025. Данное решение было принято на фоне активного общественного резонанса в социальных сетях, где исполнительницу обвинили в неуважении к христианским ценностям.

Организаторы мероприятия заявили, что Севдализа не примет участие в фестивале. Они также сообщили, что в скором времени будут объявлены имена новых артистов, которые вместе с пятнадцатью армянскими исполнителями и международным хедлайнером A7S превратят фестиваль в незабываемый музыкальный праздник.