25 августа, 09:11

Выступление Севдализы в Армении отменили из-за оскорбления христиан

Обложка © Getty Images / Didier Messens

В Армении отменили запланированное выступление нидерландской певицы иранского происхождения Севдализы на Music Fest with Coca-Cola 2025. Данное решение было принято на фоне активного общественного резонанса в социальных сетях, где исполнительницу обвинили в неуважении к христианским ценностям.

Организаторы мероприятия заявили, что Севдализа не примет участие в фестивале. Они также сообщили, что в скором времени будут объявлены имена новых артистов, которые вместе с пятнадцатью армянскими исполнителями и международным хедлайнером A7S превратят фестиваль в незабываемый музыкальный праздник.

Изначально организаторы фестиваля, который пройдёт 30 августа в окрестностях Еревана, объявили о намерении пригласить Севдализу, что спровоцировало волну критики в Интернете. Пользователи выражали возмущение, утверждая, что певица оскорбляет христианские святыни, и настаивали на отмене её участия.

В Армении назвали «антиконституционным» выделение денег на концерт Лопес
В Армении назвали «антиконституционным» выделение денег на концерт Лопес

Ранее Life.ru рассказывал, что выступление поп-иконы Дженнифер Лопес в Ереване 1 августа вызвало неоднозначную реакцию у поклонников. Многие из них выразили недовольство уровнем организации, отметив грязь и возникшую в толпе давку. В то же время, вице-мэр Еревана выразил уверенность в полной оправданности вложенных в мероприятие 6 миллионов долларов. Между тем, Лопес не планирует концертов в России, несмотря на имевшиеся ранее договорённости.

Николь Вербер
  • Новости
  • Армения
  • Общество
