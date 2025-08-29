Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 августа, 04:30

Полежайкин из «Папиных дочек» накопил долги на сумму свыше 1,8 млн рублей

РИАН: Звезда Папиных дочек Михаил Казаков не платит по кредитам

Михаил Казаков. Обложка © VK / Михаил Казаков

Актёр Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», задолжал кредиторам более 1,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из материалов судебных приставов, с которыми ознакомились РИА «Новости».

Согласно документам, с 2022 по 2024 годы приставы из Тверской области возбудили 10 исполнительных производств в отношении Казакова. Пять из них связаны с взысканием задолженности по кредитам. Часть производств прекратили из-за невозможности установить местонахождение должника и сведения о его финансах, но по двум другим производствам Казаков накопил более 1,3 миллиона рублей по кредитным платежам и 94,8 тысячи рублей исполнительского сбора.

Помимо этого, сообщается, что в 2023 году против Казакова было возбуждено четыре производства по исполнительным листам, выданным Заволжским районным судом Твери, с общей суммой долга, превышающей 426 тысяч рублей, и исполнительными сборами, достигающими почти 10 тысяч рублей. Ещё одно производство о взыскании госпошлины было прекращено из-за того, что приставы не смогли найти должника.

Ранее сообщалось, что актрисы из сериала «Папины дочки» — Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова и Дарья Бондаренко — повторили совместное фото 20-летней давности. Многие пользователи отметили, что девушки практически не изменились. Арзамасова и Мельникова уже воспитывают детей, а Бондаренко ведёт менее публичный образ жизни.

