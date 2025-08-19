Мессенджер MAX
Такие же юные, а уже сами — мамы: «Папины дочки» повторили фото спустя 20 лет

Актрисы Мельникова, Бондаренко и Арзамасова повторили фото 20-летней давности

Дарья Мельникова, Дарья Бондаренко и Лиза Арзамасова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liza_arzamasova

Исполнительница роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках» Лиза Арзамасова поделилась трогательным фото, повторяющим снимок 20-летней давности с участием других звёзд сериала. Она сделала фотографию с Дарьей Мельниковой и Дарьей Бондаренко. Артистки встретились накануне и «попытались восстановить композицию» памятного кадра.

«Это волшебство какое-то! Девчонки! Дашули! Такие же юные, а уже сами — мамы. Классное чувство нежности и полёта! Красивого нам с вами путешествия в будущее!» — написала актриса.

Многие пользователи отметили, что девушки с тех пор практически не изменились. При этом Арзамасова сейчас уже воспитывает двоих детей, а Мельникова – многодетная мама. Бондаренко, в отличие от своих коллег, ведёт менее публичный образ жизни, стараясь не афишировать личную информацию. Например, о своей беременности она сообщила уже после рождения ребёнка.

Ранее Life.ru рассказал, что стоимость квартир, где по сюжету сериала «Папины дочки» жила семья Васнецовых, варьируется от 45 миллионов рублей за трёшку на вторичном рынке. При этом в новостройке цена составляет до 100 миллионов рублей за аналогичную квартиру. Речь идёт о сталинских домах, расположенных на улице Гончарной (ранее Володарского) в Таганском районе Москвы.

