Такие же юные, а уже сами — мамы: «Папины дочки» повторили фото спустя 20 лет

Исполнительница роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках» Лиза Арзамасова поделилась трогательным фото, повторяющим снимок 20-летней давности с участием других звёзд сериала. Она сделала фотографию с Дарьей Мельниковой и Дарьей Бондаренко. Артистки встретились накануне и «попытались восстановить композицию» памятного кадра.

Дарья Мельникова, Дарья Бондаренко и Лиза Арзамасова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liza_arzamasova

«Это волшебство какое-то! Девчонки! Дашули! Такие же юные, а уже сами — мамы. Классное чувство нежности и полёта! Красивого нам с вами путешествия в будущее!» — написала актриса.

Многие пользователи отметили, что девушки с тех пор практически не изменились. При этом Арзамасова сейчас уже воспитывает двоих детей, а Мельникова – многодетная мама. Бондаренко, в отличие от своих коллег, ведёт менее публичный образ жизни, стараясь не афишировать личную информацию. Например, о своей беременности она сообщила уже после рождения ребёнка.