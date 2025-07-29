5 российских сериалов, которые стали известны всему миру, ведь получили свои адаптации

Российский кинематограф всё чаще привлекает внимание международной аудитории. Не только полнометражные фильмы, но и сериалы отечественного производства получают признание за рубежом, что подтверждается растущим числом адаптаций. От комедий до мелодрам — российские истории находят отклик в сердцах зрителей по всему миру, подтверждая универсальность качественного сторителлинга. Сегодня мы рассмотрим пять российских сериалов, которые были успешно адаптированы в других странах.

«Папины дочки» (2007 – наше время)

Те, кто вырос на «Папиных дочках», на всю жизнь запомнили, что девочки могут быть разные, а к психологу идти совсем не страшно. Фото © «Папины дочки» (сериал 2007–2013), режиссёры Ирина Васильева, Александр Жигалкин и др., сценаристы Вячеслав Дусмухаметов, Антон Морозенко и др. © «Полный дом дочек» (сериал 2010–2011), режиссёры Дитмар Гасснер, Гетц Худельмайер, сценаристы Саша Эль Вараки, Кристиан Эйсерт / Kinopoisk

«Папины дочки» — это оригинальный русский сериал, который оказал огромное влияние как на своих зрителей, так и на всю индустрию развлечений в России. В центре первой арки, выходившей с 2007-го по 2013 год, оказался семейный психотерапевт Сергей Васнецов. Его жена ушла из семьи, оставив на попечении мужчины пятерых дочек, которые очень непохожи друг на друга по темпераментам. Ветреная «чирлидерша» Маша выполняет обязанности покинувшей семью мамы, готесса Даша постоянно с ней ругается, пацанку Женю интересует только спорт, вундеркинда Галину Сергеевну — всё, кроме спорта, а пятилетняя Пуговка просто радуется жизни, разряжая обстановку. Эта история понравилась не только российским телезрителям: немцы сняли официальный римейк под названием Ein Haus voller Töchter, то есть «Полный дом дочек». По «четвёртому» телеканалу вышло три сезона.

«Интерны» (2010–2013)

Сериал «Интерны» не был похож на «Клинику» и «Доктора Хауса», это был оригинальный российский сериал. Фото © «Интерны» (сериал 2010–2016), режиссёры Максим Пежемский, Заур Болотаев, сценаристы Александр Кагарманов, Максим Пешков и др. / Kinopoisk © imdb

Сериал «Интерны» с Иваном Охлобыстиным тоже адаптировали на зарубежный рынок развлечений. Злые языки скажут, что это была всего лишь «Клиника» на «минималках» и будут не правы: в нашем, российском сериале не было таких странных шуток, и вообще — системы здравоохранения в России и США совершенно разные. А вот реалии Латвии оказались гораздо более похожими, поэтому местный телеканал купил права на «Интернов», чтобы снять свою версию. Получился Rezidentai — весёлая история с харизматичными актёрами, которая полюбилась латышам. Латвийские «Интерны» транслировались с 2014-го по 2017 год, но серий было почти столько же, сколько и в оригинале. Приключения группы врачей на практике после диплома хотели снять и в Китае, но не смогли.

«Кухня» (2012 – наше время)

«Кухня» стала настоящим хитом отечественного сериального производства. Фото © «Кухня» (сериал 2012–2016), режиссёры Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, Антон Федотов, сценаристы Василий Куценко, Игорь Тудвасев и др. / Kinopoisk © rustore

Да, «Огузок Хоррор» — это игра по мотивам сериала «Кухня». Огузок — это главный герой, Максим Лавров, он мечтает стать шеф-поваром, после кулинарного колледжа устраивается на работу в элитный ресторан Claude Monet и получает такое прозвище от местного шефа, Виктора Баринова. Ресторан принадлежал Нагиеву, сыгравшему самого себя, а популярность была настолько бешеная, что спин-оффы выходят до сих пор. Историю «Огузка» пересняли в следующих странах: Грузия, Португалия, Хорватия, Польша, Словакия, Эстония и Греция. У США и Китая снять римейк нашей «Кухни» не получилось.

«Мажор» (2014–2022)

«Мажор» — это сериал про взросление настоящего мужчины. Фото © «Мажор» (сериал 2014– ...), режиссёры Константин Статский, Николай Булыгин и др., сценаристы Александр Щербаков, Сергей Калужанов / Kinopoisk © imdb

Сериал «Мажор» — это история о сыне олигарха. Однажды он попадает в передрягу, и отец посылает главного героя работать в отделение милиции, где тот превращается в настоящего мужчину и пытается найти убийцу своей матери. Сказка с позитивным концом понравилась кинопродюсерам в США, Германии, Польше и Южной Корее. В Корее его сняли под названием Flex x Cop, а в США использовали выражение Silver Spoon («Серебряная ложка»).

«Бессонница» (2014–2014)

«Бессонница» — это сериал о жестоких играх на потеху ВИПам. Предшественник «Игры в кальмара». Фото © «Бессонница» (сериал 2014), режиссёр Андрей Мармонтов, сценаристы Илья Куликов, Владимир Батрамеев и др. © «Insomnia» (сериал 2018), режиссёр Вячеслав Яковлев, сценаристы Джейсон Бурк, Рауль Инглис и др. / Kinopoisk

Авторы «Глухаря» решили попробовать свои силы в жанре «королевской битвы». Получилась русская «Игра в кальмара» за несколько лет до самой «Игры в кальмара». Десять человек сражаются за денежный приз на потеху богачам, причём каждому из них дают деньги, машину, водительские права, смартфон, смарт-часы и оружие. Победитель будет только один, а ещё нельзя спать. В буквальном смысле нельзя: специальная инъекция убьёт игрока во сне. В США проектом заинтересовались: купили права и сняли сериал Insomnia.