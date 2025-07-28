7 советских актёров, которых нельзя назвать красавцами, но они всё равно покорили миллионы сердец

Красота — понятие субъективное, но есть лица, которые трудно назвать классически привлекательными. В советском кино работали актёры, чья внешность далеко не всегда соответствовала канонам мужской красоты. Зато их талант, харизма и неповторимое обаяние затмевали любые недостатки внешности. Мы вспомнили семь звёзд отечественного кинематографа, которые доказали — главное не лицо, а душа.

Владимир Басов

Некрасивые актёры СССР, которые покорили миллионы сердец. Фото © Wikipedia

Владимир Басов — именно с него стоит начать нашу подборку, ведь 28 июля у легендарного актёра день рождения. Басов был нескладным, худощавым, с оттопыренными ушами — настоящий «гадкий утёнок» советского кино. Но этот неказистый мужчина умел превращаться в настоящего лебедя, стоило ему появиться на экране. Его энергетика оказалась настолько мощной, что женщины теряли голову. Басов трижды был женат на первых красавицах страны — Розе Макагоновой, Наталье Фатеевой и Валентине Титовой. Все три брака закончились скандально — актёр оказался патологическим ревнивцем и деспотом. Но женщины всё равно шли к нему, словно заворожённые его магнетизмом. «Он не был красив внешне, но, когда начинал говорить, глаз невозможно было оторвать», — вспоминали современницы.

Спартак Мишулин

Советские звёзды кино с непривлекательной внешностью, но огромным талантом. Фото © Wikipedia

Мишулин выглядел как добрый дедушка: круглолицый, полноватый, с лукавыми глазками. Но именно эта внешность сделала его народным любимцем. Кто ещё мог так органично сыграть Карлсона — «мужчину в самом расцвете сил»? За комедийной маской скрывалась непростая биография. В молодости Мишулин три года провёл в заключении — то ли за кражу театрального реквизита, то ли за неосторожное высказывание о вожде. Но даже за решёткой он не переставал заниматься творчеством. В Театре сатиры Спартак Васильевич расцвел как актёр — его персонажи в «Кабачке «13 стульев» стали классикой жанра.

Фрунзик Мкртчян

Знаменитые актёры СССР, которые не отличались красотой, но стали легендами. Фото © Wikipedia

Актёр не мог похвастаться красотой: огромный нос, печальные глаза и неказистая фигура. Зато природа наградила его невероятным комедийным даром. Его персонажи говорили на ломаном русском, но каждая фраза становилась крылатой. «Один умный вещь сказал», «кудахтАли, как курица» — страна цитировала Мкртчяна и смеялась. А он в это время переживал настоящую трагедию: жена Донара страдала шизофренией, болезнь передалась их сыну. Актёр не бросил семью, но не выдержал груза проблем. Алкоголь стал его спасением и проклятием одновременно.

Михаил Светин

Как некрасивые советские актёры стали кумирами целых поколений. Фото © Wikipedia / Санкт-Петербургский академический театр комедии имени Н. П. Акимова.

Светин обладал невыразительной внешностью: невысокий рост, щель между зубами, обычное лицо. Его не брали ни в один театральный вуз, считая непригодным для сцены. Но упорство сделало своё дело — Аркадий Райкин разглядел в неказистом юноше искру таланта. Правда, характер у Светина оказался ещё хуже внешности. Он ругался со всеми подряд — режиссёрами, коллегами, операторами. Потом извинялся, ссылаясь на комплекс неполноценности. Зато его Брунс, инженер, в «12 стульях» Марка Захарова получился незабываемым — смешным и жалким одновременно.

Валерий Золотухин

Звёзды советского кино, которые доказали, что красота не главное. Фото © Wikipedia / Skydrinker

В молодости Золотухин был даже симпатичным парнем. Портила только странная, асимметричная улыбка, которая делала лицо кривоватым. Но это не помешало ему стать одной из главных звёзд советского кино. Золотухин слыл правдорубом и скандалистом, коллеги считали его заносчивым. Зрители невзлюбили за согласие заменить Высоцкого в «Гамлете». Но женщины продолжали быть от него без ума. У актёра было две семьи одновременно — официальная с Тамарой Гусевой и неофициальная с Ириной Линдт. Обе рожали ему детей и закрывали глаза на измены.

Николай Караченцов

Непривлекательные внешне актёры СССР, завоевавшие любовь зрителей. Фото © Wikipedia / Leo Medvedev / Лев Леонидович Медведев

Актёр поражал своей внешностью не в лучшем смысле. «На сцену выскочило нечто орущее, лохматое, с выпученными глазами, с такущими зубами... Но с непонятной, сумасшедшей энергетикой», — так описывала первую встречу с будущим мужем Людмила Поргина. Внешность была далека от идеала, но его обаяние творило чудеса. Неутомимая энергия и харизма чувствовались даже в дальних рядах зрительного зала. После одного из спектаклей поклонницы украли его портрет из театра. Караченцов пел, танцевал, играл так, словно каждый раз был последний.

Константин Райкин

Советские актёры с неказистой внешностью, ставшие иконами кинематографа. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Константин Райкин явно не претендовал на звание красавца: нос картошкой, невыразительные черты лица и вечно взъерошенные волосы. Зато унаследовал от отца Аркадия Райкина потрясающий актёрский дар. Быть сыном знаменитости оказалось тяжёлым бременем. Однокурсники считали его блатным, преподаватели относились предвзято. Константин Аркадьевич доказывал своё право на профессию каждый день. Несмотря на неказистую внешность, у Райкина было множество романов с первыми красавицами — Натальей Варлей, Ириной Родниной, Марией Овчинниковой.