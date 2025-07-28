Появилось видео венчания сына Софи Лорен, который принял православие в Грузии

Сын актрисы Софи Лорен, дирижёр Карло Понти, обвенчался в Грузии с фитнес-тренером Мариам Шарманашвили. Церемония прошла в монастыре Самтавро в Мцхете, который занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает грузинское издание Ambebi.

Сын Софи Лорен обвенчался в Грузии. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tamariverisoprano

Грузинская певица Тамар Ивери опубликовала видеозапись со свадьбы на своей странице в соцсетях. На записи молодожены идут к алтарю в традиционной грузинской одежде. Церковный хор поёт на фоне, а над парой несут венцы.

Разница в возрасте у супругов 20 лет — ему 57, а ей 37. Источники уточняют, что Понти принял православие перед венчанием.

Официальная часть свадьбы должна пройти в сентябре в Женеве. Пара перенесла её туда. В интервью девушка отметила, что на мероприятии ожидают 90-летнюю Софи Лорен.