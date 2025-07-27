Чоха, хинкали, тосты. Cын Софи Лорен женился в Тбилиси на грузинке, которая младше на 20 лет
Старший сын Софи Лорен женился на фитнес-тренерше Мариам Шарманашвили в Тбилиси
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariamsharmanashvili
В Грузии состоялось торжественное бракосочетание, которое уже окрестили «главным событием года»: 57-летний дирижёр Карло Понти, старший сын знаменитой Софи Лорен, женился на 37-летней грузинской фитнес-тренерше Мариам Шарманашвили.
История их любви началась в социальных сетях, где Карло и познакомился с Мариам, впоследствии оказавшейся известным фитнес-тренером из Тбилиси. После нескольких лет общения онлайн и встреч на разных континентах, Карло по-настоящему влюбился.
Чтобы заключить брак с Мариам по грузинским православным канонам, дирижёр даже принял православие. Свадьба прошла с размахом, в национальном стиле и по-грузински колоритно: традиционный костюм чоха, хинкали, тосты.
Однако, несмотря на всю сказочность события, брак имеет свои особенности: он является гостевым. Мариам не планирует переезжать в США, где проживает Карло, а дирижёр не может оставить работу, так как активно гастролирует по миру. В связи с этим журналисты и недоброжелатели высказывают сомнения относительно долговечности их союза.
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