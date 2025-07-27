Чоха, хинкали, тосты. Cын Софи Лорен женился в Тбилиси на грузинке, которая младше на 20 лет

В Грузии состоялось торжественное бракосочетание, которое уже окрестили «главным событием года»: 57-летний дирижёр Карло Понти, старший сын знаменитой Софи Лорен, женился на 37-летней грузинской фитнес-тренерше Мариам Шарманашвили.

История их любви началась в социальных сетях, где Карло и познакомился с Мариам, впоследствии оказавшейся известным фитнес-тренером из Тбилиси. После нескольких лет общения онлайн и встреч на разных континентах, Карло по-настоящему влюбился.

Чтобы заключить брак с Мариам по грузинским православным канонам, дирижёр даже принял православие. Свадьба прошла с размахом, в национальном стиле и по-грузински колоритно: традиционный костюм чоха, хинкали, тосты.

Однако, несмотря на всю сказочность события, брак имеет свои особенности: он является гостевым. Мариам не планирует переезжать в США, где проживает Карло, а дирижёр не может оставить работу, так как активно гастролирует по миру. В связи с этим журналисты и недоброжелатели высказывают сомнения относительно долговечности их союза.