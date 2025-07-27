Из психушки в послушницы: Мама сбежавшего из России рэпера ушла в монастырь

Наталья Дрёмина, мать рэпера Ивана Дрёмина* (Face*), после курса лечения психического расстройства стала послушницей в Благовещенском монастыре в Стерлитамаке. По данным Mash, у женщины диагностировали полиморфное расстройство с галлюцинациями, но после терапии наступила ремиссия.

Мать рэпера Face* стала послушницей после лечения в психбольнице. Фото © Telegram/Mash

В обители она бесплатно занимается реставрацией икон, изучает священные тексты. Однако здоровье вновь ухудшилось – появились проблемы с весом.

Мать рэпера Face* стала послушницей после лечения в психбольнице. Фото © Telegram/Mash

Родственники отвернулись от Натальи и её сына. Сам Face*, покинувший Россию ещё в марте 2022 года, сначала жил в Японии, а теперь находится во Франции с супругой – блогершей Марьяной Ро.

Ранее Иван Дремин (известный как Face* и признанный в РФ иностранным агентом) был удалён из федеральной базы розыска МВД. Музыкант находился в розыске по неназванной статье, но теперь его данные отсутствуют на официальном сайте ведомства. В МВД не прокомментировали причины снятия розыска. Неясно, было ли прекращено уголовное преследование артиста или дело переквалифицировано.