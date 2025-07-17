Тест: Отгадать 6 актрис СССР по глазам смогут лишь самые внимательные советские зрители

Пронзительный, честный, внимательный взгляд — это то, что делало героев советского кинематографа живыми и запоминающимися. Женские образы особенно точно раскрывались именно по глазам! Они могли быть широко распахнутыми и полными доверия, коварными и таинственными, грустными и задумчивыми. Именно за эту правдоподобность актрис ушедшей эпохи до сих пор помнят, ценят и обожают миллионы зрителей! А вы?