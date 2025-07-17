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17 июля, 13:30

Тест: Отгадать 6 актрис СССР по глазам смогут лишь самые внимательные советские зрители

Давно известно, что глаза — это зеркало души, но советские актрисы особенно точно могли передавать через взгляд всё, что невозможно было сказать словами. Этот тест — тому подтверждение!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © фильм «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk, © фильм «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © фильм «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk, © фильм «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Пронзительный, честный, внимательный взгляд — это то, что делало героев советского кинематографа живыми и запоминающимися. Женские образы особенно точно раскрывались именно по глазам! Они могли быть широко распахнутыми и полными доверия, коварными и таинственными, грустными и задумчивыми. Именно за эту правдоподобность актрис ушедшей эпохи до сих пор помнят, ценят и обожают миллионы зрителей! А вы?

Считаете себя настоящим знатоком советского кино? Тогда вспомнить, из каких фильмов с участием известного актёра Михаила Пуговкина эти кадры, точно не составит труда! А если вам ближе всё же дух нулевых, то попробуйте вспомнить, из каких 7 криминальных сериалов эти кадры.

Тест: Лентяи и тунеядцы в фильмах и мультиках СССР — слабо угадать, откуда они, на 8/8?
Тест: Лентяи и тунеядцы в фильмах и мультиках СССР — слабо угадать, откуда они, на 8/8?
Виктория Мишинкина
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