«Приехал умирать»: Блогер Афоня уехал из России из-за смертельной болезни

Известный видеоблогер Андрей Афонин (Афоня) раскрыл причину своего переезда из России в Индонезию. В интервью Амирану Сардарову он объяснил, что решил уехать после обнаружения опухоли.

«Я вообще приехал умирать на самом деле сюда. Я купил билет в один конец, чтобы просто здесь остаться и всё. У меня опухоль нашли и так далее», — рассказал Афоня.

Позже блогер отметил, что его самочувствие улучшилось, и он вернулся в Москву для проверки. По его словам, повторная проверка чудом не выявила никакой опухоли.

Ранее юморист Руслан Белый*, переехавший в Испанию, обн6ародавал данные своего генетического анализа. Во время концерта он рассказал, что тест выявил у него предрасположенность к тяжёлому заболеванию. Как утверждает артист, результаты показали повышенную вероятность развития рака толстой кишки.