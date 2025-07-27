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27 июля, 13:18

«Приехал умирать»: Блогер Афоня уехал из России из-за смертельной болезни

Блогер Афоня заявил, что уехал на Бали умирать из-за обнаруженной опухоли

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ afonyatv

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ afonyatv

Известный видеоблогер Андрей Афонин (Афоня) раскрыл причину своего переезда из России в Индонезию. В интервью Амирану Сардарову он объяснил, что решил уехать после обнаружения опухоли.

«Я вообще приехал умирать на самом деле сюда. Я купил билет в один конец, чтобы просто здесь остаться и всё. У меня опухоль нашли и так далее», — рассказал Афоня.

Позже блогер отметил, что его самочувствие улучшилось, и он вернулся в Москву для проверки. По его словам, повторная проверка чудом не выявила никакой опухоли.

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Ранее юморист Руслан Белый*, переехавший в Испанию, обн6ародавал данные своего генетического анализа. Во время концерта он рассказал, что тест выявил у него предрасположенность к тяжёлому заболеванию. Как утверждает артист, результаты показали повышенную вероятность развития рака толстой кишки.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Александра Мышляева
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