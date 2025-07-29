Топ-5 лучших сериалов: от гламурных интриг высшего света до леденящих душу тайн наёмного убийцы Скандалы, тайны, драмы и роскошь — эти сериалы ворвались в стриминговые чарты и сердца зрителей. Мы собрали яркие новинки, которые уже называют главными хитами последних лет. Кто попал в топ самых популярных сериалов — узнаете в обзоре Life.ru. 28 июля, 22:01 Обложка © Кадр из сериала «Наёмный садовник»/ Kino-teatr, © Кадр из сериала «Мы были лжецами»/ Kinopoisk, © Кадр из сериала «Палм-Рояль»/ Kino-teatr.ru

Если вы ищете подборку самых популярных сериалов, которые сейчас вызывают бурные обсуждения и не сходят с экранов, то этот обзор — для вас. Здесь собраны проекты, которые не просто привлекли внимание зрителей, но и заставили говорить о себе критиков и фанатов по всему миру. Если хотите узнать про самые популярные сериалы, которые стали настоящими культурными феноменами, — читайте дальше.

Мы рассмотрим топ самых популярных сериалов, где каждый рассказывает свою уникальную историю: от психологических триллеров и драматических семейных саг до напряжённых историй о борьбе, любви и предательстве. В этом обзоре вы найдёте и «Палм-Рояль», и «Буканьерок», и «Экспатов», а также «Мы были лжецами» — все они вошли в рейтинги лучших новинок и заслуживают внимания.

1. «Палм-Рояль» (Palm Royale)

Рейтинги Кинопоиска: 6,6 / IMDb: 6,7

Жанры: драма, комедия

Страна: США

Режиссёры: Абе Сильвия, Тейт Тейлор, Стефани Лэйн и другие

В главных ролях: Кристен Уиг, Рики Мартин, Джош Лукас, Лесли Бибб и другие

Год выхода: 2024

Американский комедийный сериал основан на романе Джульет Макдэниел Mr. & Mrs. American Pie. 1969 год, Палм-Бич. Максин Симмонс мечтает прорваться в элитный клуб «Палм-Рояль» — бастион «старых денег» и светского влияния. После исчезновения мужа она остаётся ни с чем, но не теряет амбиций: крадёт драгоценности у коматозной тёти, подкупает персонал, манипулирует феминистками — всё ради места среди избранных. Но клуб охраняет ледяная Эвелин Роллинс, и Максин вскоре понимает: чтобы отвоевать себе местечко в высшем обществе, этого недостаточно.

Фото © Кадр из сериала «Палм-Рояль», режиссёр Абе Сильвия, Тейт Тейлор, Стефани Лэйн и др., сценаристы Logan Faust, Джульетт МакДэниэл, Абе Сильви и др. / Kino-teatr.ru

Интересные факты:

Сериал получил три номинации на премию «Эмми»: «Лучший комедийный сериал», «Лучшая актриса» (Кристен Уиг) и «Лучшая актриса второго плана» (Кэрол Бёрнетт).

Шоу открывается отсылкой к культовому нуару Билли Уайлдера «Бульвар Сансет»: погрузившись в бассейн, Максин Симмонс из будущего размышляет, почему ей ни в чём не везёт.

Винтажные костюмы. На экране показано много настоящих вещей в стиле 1960-х годов: pristine pieces от Bill Blass, Galanos и Malcolm Starr.

2. «Буканьерки» (The Buccaneers)

Рейтинги Кинопоиска: 6,8 / IMDb: 6,6

Жанр: драма

Страна: Великобритания

Режиссёры: Шарлотта Риган, Ричард Сеньор, Рэйчел Лайтермен и другие

В главных ролях: Кристин Фросет, Алиша Боэ, Джози Тота, Имоджен Уотерхаус и другие

Год выхода: 2023

Исторический британский телесериал, основанный на одноимённом романе американской писательницы Эдит Уортон. В 1870‑х годах в Лондон приезжает пятёрка молодых американских наследниц — Нэн и Джинни Сент-Джордж, Кончита Клоссон и сёстры Лиззи и Мейбл Элмсворт, чтобы на молодёжных балах найти мужей и утвердиться в высшем обществе. Но их яркая, свободолюбивая натура сталкивается с консервативными традициями английской элиты: культурный шок сочетается с романтикой, дружбой и общественными ограничениями. Нэн становится герцогиней Тинтагел после брака с герцогом Тео, но её сердце остаётся с Гаем Твортом, а Кончита и другие девушки постепенно утверждаются и борются за право выбора, сталкиваясь с интригами, семейными тайнами и личными трагедиями.

Фото © Кадр из сериала «Буканьерки», режиссёр Шарлотта Риган, Ричард Сеньор, Рэйчел Лайтермен и др., сценаристы Кэтерин Джейкуэйс, Эдит Уортон, Роанн Бардсли и др. / Kinopoisk

Интересные факты:

У руля проекта стоит полностью женская творческая команда. Шоураннер Кэтерин Джейкуэйс, режиссёр Сюзанна Уайт и другие ключевые фигуры — женщины. Это осознанный выбор, позволивший рассказать историю о женской дружбе и борьбе с патриархатом с максимально аутентичной и честной точки зрения.

Роскошные английские поместья и лондонские бальные залы на самом деле снимались в Шотландии. Например, многие пышные интерьеры были найдены в исторических зданиях Глазго.

Классические вальсы заменили современными саундтреками. Вместо Taylor Swift, Yeah Yeah Yeahs, Bikini Kill — композиции XX и XXI веков.

3. «Экспаты» (Expats)

Рейтинги Кинопоиска: 6,3 / IMDb: 6,3

Жанр: драма

Страна: США

Режиссёр: Лулу Ван

В главных ролях: Николь Кидман, Сарайю Блю, Ю Джи-ён, Брайан Ти и другие

Год выхода: 2024

Гонконг, 2014 год. Для богатых американок-экспаток это город возможностей и вечеринок с видом на гавань. Но всё рушится, когда у Маргарет бесследно исчезает маленький сын. В эпицентре чужой страны, политической нестабильности, чужой культуры и собственной боли она и две другие героини — Хилари, жена, теряющая устойчивость в браке, и Мерси, молодая нянька, пытающаяся убежать от прошлого, — оказываются связаны общей трагедией. «Экспаты» — это медитативная, визуально впечатляющая драма о том, как горе формирует идентичность, стирая границы между людьми.

Фото © Кадр из сериала «Экспаты», режиссёр Лулу Ван, сценаристы Janice Y.K. Lee, Лулу Ван, Элис Белл и др. / Kinopoisk

Интерсеные факты:

Сюжет сериала адаптирован по роману The Expatriates писательницы Дженис Ю. Ли, который стал международным бестселлером. Ли также выступила консультантом сериала, помогая сохранить глубину оригинального материала.

Каждый из эпизодов назван в честь разных районов Гонконга. В каждом из них город показан не только как декорация, но и как полноправный участник событий — например, тихий и умиротворяющий район Пика или шумный, поглощающий всё ночной рынок.

Сериал получил разрешение на съёмки в Гонконге во время карантинных ограничений. Для главной звезды проекта Николь Кидман даже смягчили эти самые правила.

4. «Наёмный садовник» (The Gardener, El jardinero)

Рейтинги Кинопоиска: 6,3 / IMDb: 6,3

Жанры: триллер, драма, детектив

Страна: Испания

Режиссёры: Рафаэль Монтесинос, Микель Руэда

В главных ролях: Альваро Рико, Сесилия Суарес, Каталина Сопелана, Мария Васкес и другие

Год выхода: 2025

Детективный мини-сериал. Внешне он — молчаливый садовник, подрезающий розы в частных особняках. Но под маской заботливого работника Элмера скрывается холодный киллер, потерявший способность чувствовать. Всё меняется, когда новой целью становится Виолетта — добрая воспитательница детского сада. Впервые за долгое время Элмер ощущает нечто похожее на привязанность… но сможет ли человек, привыкший убивать, научиться любить — и не предать?

Фото © Кадр из сериала «Наёмный садовник», режиссёры Рафаэль Монтесинос, Микель Руэда, сценаристы Мигель Саес Каррал, Иза Санчез / Kino-teatr

Интересные факты:

Съёмки проходили в настоящем садовом центре, превращённом в декорации для подпольного бизнеса. По слухам, местные жители однажды вызвали полицию, решив, что там и правда орудует мафия.

Сериал вдохновлён реальными историями о наёмных убийцах, использовавших для алиби невинные профессии в качестве прикрытия.

Сериал стал хитом на Netflix, возглавив рейтинги в 54 странах мира. По данным FlixPatrol на 14 апреля 2025 года, шоу занимало первое место в чартах Netflix от Германии до Бразилии, от Турции до Мексики.

5. «Мы были лжецами» (We Were Liars)

Рейтинги Кинопоиска: 7,3 / IMDb: 6,7

Жанры: психологический триллер, драма, мелодрама, детектив

Страна: США

Режиссёры: Эрика Дантон, Зинга Стюарт

В главных ролях: Эмили Элин Линд, Брэйди Друлис, Кейтлин Фицджералд, Мэми Гаммер и другие

Год выхода: 2025

Каждое лето 17-летняя Каденс приезжает на частный остров своего богатого деда в Новой Англии, где проводит время в окружении друзей и беззаботной роскоши. Но после загадочного несчастного случая, который едва не стоил ей жизни, Каденс теряет память. Пытаясь восстановить цепочку событий, она постепенно раскрывает тревожные тайны своей семьи и компании, где за безупречными фасадами скрываются ложь, вина и страшная правда, которую никто не хочет вспоминать.

Фото © Кадр из сериала «Мы были лжецами», режиссёры Эрика Дантон, Зинга Стюарт, сценаристы Scarlett Curtis, Fola Goke-Pariola, Sid Gopinath и др. / Kinopoisk

Интересные факты:

Автор оригинального романа Э. Локхарт не просто консультировала проект, а была его полноценным соавтором. Она с самого начала присутствовала в команде сценаристов и лично написала сценарий финального, восьмого эпизода.

Хотя действие разворачивается на частном острове у берегов Массачусетса, на самом деле мир семьи Синклеров был создан в Канаде. Основные съёмки проходили в провинции Новая Шотландия, в частности в городе Честер, выбранной за её природное сходство с Новой Англией.

Сериал не ограничен одним сезоном — хотя пока официального продления нет, автор романа Э. Локхарт подтвердила, что это не лимитированный сериал. Более того, ключевая заключительная сцена намекает на возможное продолжение по её приквелу Family of Liars.

Авторы Андрей Соколов