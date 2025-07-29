Топ-5 лучших сериалов: от гламурных интриг высшего света до леденящих душу тайн наёмного убийцы
Скандалы, тайны, драмы и роскошь — эти сериалы ворвались в стриминговые чарты и сердца зрителей. Мы собрали яркие новинки, которые уже называют главными хитами последних лет. Кто попал в топ самых популярных сериалов — узнаете в обзоре Life.ru.
Обложка © Кадр из сериала «Наёмный садовник»/ Kino-teatr, © Кадр из сериала «Мы были лжецами»/ Kinopoisk, © Кадр из сериала «Палм-Рояль»/ Kino-teatr.ru
Если вы ищете подборку самых популярных сериалов, которые сейчас вызывают бурные обсуждения и не сходят с экранов, то этот обзор — для вас. Здесь собраны проекты, которые не просто привлекли внимание зрителей, но и заставили говорить о себе критиков и фанатов по всему миру. Если хотите узнать про самые популярные сериалы, которые стали настоящими культурными феноменами, — читайте дальше.
Мы рассмотрим топ самых популярных сериалов, где каждый рассказывает свою уникальную историю: от психологических триллеров и драматических семейных саг до напряжённых историй о борьбе, любви и предательстве. В этом обзоре вы найдёте и «Палм-Рояль», и «Буканьерок», и «Экспатов», а также «Мы были лжецами» — все они вошли в рейтинги лучших новинок и заслуживают внимания.
1. «Палм-Рояль» (Palm Royale)
- Рейтинги Кинопоиска: 6,6 / IMDb: 6,7
- Жанры: драма, комедия
- Страна: США
- Режиссёры: Абе Сильвия, Тейт Тейлор, Стефани Лэйн и другие
- В главных ролях: Кристен Уиг, Рики Мартин, Джош Лукас, Лесли Бибб и другие
- Год выхода: 2024
Американский комедийный сериал основан на романе Джульет Макдэниел Mr. & Mrs. American Pie. 1969 год, Палм-Бич. Максин Симмонс мечтает прорваться в элитный клуб «Палм-Рояль» — бастион «старых денег» и светского влияния. После исчезновения мужа она остаётся ни с чем, но не теряет амбиций: крадёт драгоценности у коматозной тёти, подкупает персонал, манипулирует феминистками — всё ради места среди избранных. Но клуб охраняет ледяная Эвелин Роллинс, и Максин вскоре понимает: чтобы отвоевать себе местечко в высшем обществе, этого недостаточно.
Фото © Кадр из сериала «Палм-Рояль», режиссёр Абе Сильвия, Тейт Тейлор, Стефани Лэйн и др., сценаристы Logan Faust, Джульетт МакДэниэл, Абе Сильви и др. / Kino-teatr.ru
Интересные факты:
- Сериал получил три номинации на премию «Эмми»: «Лучший комедийный сериал», «Лучшая актриса» (Кристен Уиг) и «Лучшая актриса второго плана» (Кэрол Бёрнетт).
- Шоу открывается отсылкой к культовому нуару Билли Уайлдера «Бульвар Сансет»: погрузившись в бассейн, Максин Симмонс из будущего размышляет, почему ей ни в чём не везёт.
- Винтажные костюмы. На экране показано много настоящих вещей в стиле 1960-х годов: pristine pieces от Bill Blass, Galanos и Malcolm Starr.
2. «Буканьерки» (The Buccaneers)
- Рейтинги Кинопоиска: 6,8 / IMDb: 6,6
- Жанр: драма
- Страна: Великобритания
- Режиссёры: Шарлотта Риган, Ричард Сеньор, Рэйчел Лайтермен и другие
- В главных ролях: Кристин Фросет, Алиша Боэ, Джози Тота, Имоджен Уотерхаус и другие
- Год выхода: 2023
Исторический британский телесериал, основанный на одноимённом романе американской писательницы Эдит Уортон. В 1870‑х годах в Лондон приезжает пятёрка молодых американских наследниц — Нэн и Джинни Сент-Джордж, Кончита Клоссон и сёстры Лиззи и Мейбл Элмсворт, чтобы на молодёжных балах найти мужей и утвердиться в высшем обществе. Но их яркая, свободолюбивая натура сталкивается с консервативными традициями английской элиты: культурный шок сочетается с романтикой, дружбой и общественными ограничениями. Нэн становится герцогиней Тинтагел после брака с герцогом Тео, но её сердце остаётся с Гаем Твортом, а Кончита и другие девушки постепенно утверждаются и борются за право выбора, сталкиваясь с интригами, семейными тайнами и личными трагедиями.
Фото © Кадр из сериала «Буканьерки», режиссёр Шарлотта Риган, Ричард Сеньор, Рэйчел Лайтермен и др., сценаристы Кэтерин Джейкуэйс, Эдит Уортон, Роанн Бардсли и др. / Kinopoisk
Интересные факты:
- У руля проекта стоит полностью женская творческая команда. Шоураннер Кэтерин Джейкуэйс, режиссёр Сюзанна Уайт и другие ключевые фигуры — женщины. Это осознанный выбор, позволивший рассказать историю о женской дружбе и борьбе с патриархатом с максимально аутентичной и честной точки зрения.
- Роскошные английские поместья и лондонские бальные залы на самом деле снимались в Шотландии. Например, многие пышные интерьеры были найдены в исторических зданиях Глазго.
- Классические вальсы заменили современными саундтреками. Вместо Taylor Swift, Yeah Yeah Yeahs, Bikini Kill — композиции XX и XXI веков.
3. «Экспаты» (Expats)
- Рейтинги Кинопоиска: 6,3 / IMDb: 6,3
- Жанр: драма
- Страна: США
- Режиссёр: Лулу Ван
- В главных ролях: Николь Кидман, Сарайю Блю, Ю Джи-ён, Брайан Ти и другие
- Год выхода: 2024
Гонконг, 2014 год. Для богатых американок-экспаток это город возможностей и вечеринок с видом на гавань. Но всё рушится, когда у Маргарет бесследно исчезает маленький сын. В эпицентре чужой страны, политической нестабильности, чужой культуры и собственной боли она и две другие героини — Хилари, жена, теряющая устойчивость в браке, и Мерси, молодая нянька, пытающаяся убежать от прошлого, — оказываются связаны общей трагедией. «Экспаты» — это медитативная, визуально впечатляющая драма о том, как горе формирует идентичность, стирая границы между людьми.
Фото © Кадр из сериала «Экспаты», режиссёр Лулу Ван, сценаристы Janice Y.K. Lee, Лулу Ван, Элис Белл и др. / Kinopoisk
Интерсеные факты:
- Сюжет сериала адаптирован по роману The Expatriates писательницы Дженис Ю. Ли, который стал международным бестселлером. Ли также выступила консультантом сериала, помогая сохранить глубину оригинального материала.
- Каждый из эпизодов назван в честь разных районов Гонконга. В каждом из них город показан не только как декорация, но и как полноправный участник событий — например, тихий и умиротворяющий район Пика или шумный, поглощающий всё ночной рынок.
- Сериал получил разрешение на съёмки в Гонконге во время карантинных ограничений. Для главной звезды проекта Николь Кидман даже смягчили эти самые правила.
4. «Наёмный садовник» (The Gardener, El jardinero)
- Рейтинги Кинопоиска: 6,3 / IMDb: 6,3
- Жанры: триллер, драма, детектив
- Страна: Испания
- Режиссёры: Рафаэль Монтесинос, Микель Руэда
- В главных ролях: Альваро Рико, Сесилия Суарес, Каталина Сопелана, Мария Васкес и другие
- Год выхода: 2025
Детективный мини-сериал. Внешне он — молчаливый садовник, подрезающий розы в частных особняках. Но под маской заботливого работника Элмера скрывается холодный киллер, потерявший способность чувствовать. Всё меняется, когда новой целью становится Виолетта — добрая воспитательница детского сада. Впервые за долгое время Элмер ощущает нечто похожее на привязанность… но сможет ли человек, привыкший убивать, научиться любить — и не предать?
Фото © Кадр из сериала «Наёмный садовник», режиссёры Рафаэль Монтесинос, Микель Руэда, сценаристы Мигель Саес Каррал, Иза Санчез / Kino-teatr
Интересные факты:
- Съёмки проходили в настоящем садовом центре, превращённом в декорации для подпольного бизнеса. По слухам, местные жители однажды вызвали полицию, решив, что там и правда орудует мафия.
- Сериал вдохновлён реальными историями о наёмных убийцах, использовавших для алиби невинные профессии в качестве прикрытия.
- Сериал стал хитом на Netflix, возглавив рейтинги в 54 странах мира. По данным FlixPatrol на 14 апреля 2025 года, шоу занимало первое место в чартах Netflix от Германии до Бразилии, от Турции до Мексики.
5. «Мы были лжецами» (We Were Liars)
- Рейтинги Кинопоиска: 7,3 / IMDb: 6,7
- Жанры: психологический триллер, драма, мелодрама, детектив
- Страна: США
- Режиссёры: Эрика Дантон, Зинга Стюарт
- В главных ролях: Эмили Элин Линд, Брэйди Друлис, Кейтлин Фицджералд, Мэми Гаммер и другие
- Год выхода: 2025
Каждое лето 17-летняя Каденс приезжает на частный остров своего богатого деда в Новой Англии, где проводит время в окружении друзей и беззаботной роскоши. Но после загадочного несчастного случая, который едва не стоил ей жизни, Каденс теряет память. Пытаясь восстановить цепочку событий, она постепенно раскрывает тревожные тайны своей семьи и компании, где за безупречными фасадами скрываются ложь, вина и страшная правда, которую никто не хочет вспоминать.
Фото © Кадр из сериала «Мы были лжецами», режиссёры Эрика Дантон, Зинга Стюарт, сценаристы Scarlett Curtis, Fola Goke-Pariola, Sid Gopinath и др. / Kinopoisk
Интересные факты:
- Автор оригинального романа Э. Локхарт не просто консультировала проект, а была его полноценным соавтором. Она с самого начала присутствовала в команде сценаристов и лично написала сценарий финального, восьмого эпизода.
- Хотя действие разворачивается на частном острове у берегов Массачусетса, на самом деле мир семьи Синклеров был создан в Канаде. Основные съёмки проходили в провинции Новая Шотландия, в частности в городе Честер, выбранной за её природное сходство с Новой Англией.
- Сериал не ограничен одним сезоном — хотя пока официального продления нет, автор романа Э. Локхарт подтвердила, что это не лимитированный сериал. Более того, ключевая заключительная сцена намекает на возможное продолжение по её приквелу Family of Liars.