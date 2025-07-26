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26 июля, 08:00

Тест: Лишь истинные фанаты Стэнли Кубрика угадают 8 его фильмов всего по 1 кадру

26 июля родился режиссёр, имя которого даже спустя десятилетия после смерти остаётся символом большого настоящего кино, — Стэнли Кубрик. Самое время вновь окунуться в его творчество!

Обложка © Фильм «Сияние», реж. Стэнли Кубрик, сц. Стивен Кинг и др. / Kinopoisk

Обложка © Фильм «Сияние», реж. Стэнли Кубрик, сц. Стивен Кинг и др. / Kinopoisk

Каждую картину Кубрик выстраивал как сложный механизм, где важны все детали: от ракурса до реплики. Он мог работать над одним фильмом годами, десятки раз переписывать сценарий, переснимать сцены и часами обсуждать с актёрами, какие именно эмоции нужно сыграть. Кубрик был из тех режиссёров, которых критиковали и боготворили одновременно. Одни считали его фильмы холодными и неубедительными, другие — пронзительно точными, но равнодушным не оставался никто! А насколько хорошо вы помните ту тревожную, пугающую и в то же время абсурдную и комическую атмосферу? Выясним прямо сейчас!

Если вы разбираетесь в творчестве Кубрика, то точно слышали о знаменитых фильмах и сериалах, посвящённых Шерлоку Холмсу! А вы когда-нибудь задумывались, для кого из Шерлоков вы бы стали идеальным Ватсоном: для американского, британского или советского? Ответьте на 5 вопросов и узнайте наверняка! А это испытание для тех, кто всё же предпочитает отечественный кинематограф: нужно отгадать актёров по их дефектам внешности.

Тест: Только истинные поклонники Маяковского продолжат строки из его стихотворений на 6/6
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Виктория Мишинкина
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