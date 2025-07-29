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28 июля, 23:50

Вышел первый трейлер «Аватара 3» Джеймса Кэмерона

Обложка © Х / officialavatar

Обложка © Х / officialavatar

Дисней представил первый трейлер третьей части культовой франшизы Джеймса Кэмерона «Аватар», получившей название «Аватар: Огонь и пепел». Премьера фильма запланирована на 19 декабря 2025 года, и, как обещает Кэмерон, эта часть станет самой мрачной из всех.

Часть трейлера «Аватара 3». Видео © Х / officialavatar

Трейлер демонстрирует борьбу семьи Джейка Салли с новым злым племенем Нави. В рамках выставки D23 Expo 2024 Кэмерон показал тизер, в котором зрители увидели угрожающее племя, танцующее вокруг гигантского костра. Режиссёр отметил, что в новой части зрители увидят Пандору в совершенно новом свете.

В актёрский состав возвращаются Сэм Уортингтон и Зои Салданья, а также Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет. Уна Чаплин сыграет лидера народа Пепла по имени Варанга, обладающего способностью контролировать огонь. Кэмерон также рассказал, что изначально «Путь воды» и «Огонь и пепел» задумывались как единый фильм, но в процессе написания были разделены на два отдельных проекта. Он намекнул, что новые персонажи окажутся более жестокими и жаждущими власти, чем предыдущие племена.

Трейлер оставляет зрителей в ожидании захватывающего и эмоционального приключения, которое раскроет тёмные стороны мира Нави.

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Юния Ларсон
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