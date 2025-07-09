Netflix выпустил трейлер второго сезона Уэнсдей

Во второй части Уэнсдэй Аддамс возвращается в академию «Невермор», чтобы раскрыть новую тайну, угрожающую жизни того, кого она любит. После событий первого сезона её встречают как героиню, а студенты выстраиваются в очередь, чтобы поприветствовать её. Персонаж воссоединяется с соседкой Энид, но вскоре её посещает видение о гибели близких.