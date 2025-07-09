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9 июля, 15:01

Netflix выпустил трейлер второго сезона Уэнсдей

Кадр со съёмок второго сезона сериала «Уэнсдэй». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / netflix

Кадр со съёмок второго сезона сериала «Уэнсдэй». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / netflix

Netflix выпустил официальный трейлер второго сезона сериала Тима Бёртона «Уэнсдэй». Видео опубликовано в социальных сетях платформы.

Трейлер второго сезона «Уэнсдей». Видео © Netflix

Во второй части Уэнсдэй Аддамс возвращается в академию «Невермор», чтобы раскрыть новую тайну, угрожающую жизни того, кого она любит. После событий первого сезона её встречают как героиню, а студенты выстраиваются в очередь, чтобы поприветствовать её. Персонаж воссоединяется с соседкой Энид, но вскоре её посещает видение о гибели близких.

Актриса Дженна Ортега ранее рассказывала, что во втором сезоне зрителей ждёт эпизод, вдохновлённый слешерами, а также отсылки к классическим хоррорам, включая «Кэрри».

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Ранее газета The New York Times представила свой список 100 лучших фильмов 21 века. Рейтинг на сайте издания составлен по результатам опроса более 500 кинодеятелей, оценивавших ленты, выпущенные после 2000 года. Первое место занял обладатель «Оскара» «Паразиты» (2019), за ним следуют «Малхолланд Драйв» (2001) Дэвида Линча и «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона.

Александра Мышляева
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