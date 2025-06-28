Составлен список 100 лучших фильмов XXI века

Газета The New York Times представила свой список 100 лучших фильмов, вышедших в 21 веке. Рейтинг, доступный на сайте издания, основан на опросе более 500 деятелей киноискусства, которые поделились своими предпочтениями среди картин, снятых после 2000 года.

Первое место в списке занял триумфатор премии «Оскар» – фильм «Паразиты» (2019). На второй строчке расположился культовый триллер Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001). Замыкает тройку лидеров драма «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона.

Кроме того, издание в качестве реакции на возможные разногласия с выбором лучших режиссеров и продюсеров, предложило читателям составить собственные списки десяти лучших фильмов XXI века, используя специальную форму на их сайте.