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28 июня, 11:11

Составлен список 100 лучших фильмов XXI века

Газета The New York Times выпустила список из ста лучших фильмов XXI века

Обложка © Кадр из фильма «Паразиты» режиссер Пон Джун-хо, сценарист Пон Джун-хо, Хан Джин-вон / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Паразиты» режиссер Пон Джун-хо, сценарист 
Пон Джун-хо, Хан Джин-вон / Kinopoisk

Газета The New York Times представила свой список 100 лучших фильмов, вышедших в 21 веке. Рейтинг, доступный на сайте издания, основан на опросе более 500 деятелей киноискусства, которые поделились своими предпочтениями среди картин, снятых после 2000 года.

Первое место в списке занял триумфатор премии «Оскар» – фильм «Паразиты» (2019). На второй строчке расположился культовый триллер Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001). Замыкает тройку лидеров драма «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона.

Кроме того, издание в качестве реакции на возможные разногласия с выбором лучших режиссеров и продюсеров, предложило читателям составить собственные списки десяти лучших фильмов XXI века, используя специальную форму на их сайте.

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Возможно, через некоторое время список сможет пополнить ещё один фильм. В США объявили о назначении Дени Вильнёва режиссёром следующего фильма о Джеймсе Бонде. Создатель «Дюны» также станет исполнительным продюсером проекта вместе с Таней Лапуант. Режиссёр выразил благодарность киностудии за оказанное доверие.

Наталья Афонина
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