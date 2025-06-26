Режиссёр Дени Вильнёв приступит к созданию нового фильма об агенте 007
MGM Studios: Дени Вильнёв стал режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
Дени Вильнёв. Обложка © Flickr / Raph_PH
Американская киностудия Amazon MGM Studios объявила о назначении Дени Вильнёва режиссёром следующего фильма о Джеймсе Бонде. Об этом сообщили на официальном портале корпорации Amazon.
Вильнёв, известный своими работами «Прибытие» и «Дюна», не только займёт режиссёрское кресло, но и станет исполнительным продюсером проекта вместе с Таней Лапуант. Режиссёр выразил благодарность киностудии за оказанное доверие. По его словам, проект имеет для него священное значение.
«Amazon MGM Studios сегодня объявила, что Дени Вильнёв станет режиссёром следующего фильма о Джеймсе Бонде. Вильнёв также выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Таней Лапуант», — говорится в заявлении на официальном портале.
За свою карьеру Вильнёв трижды удостаивался премии «Оскар» за фильмы «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и «Дюна».
Ранее сообщалось, что в Amazon возникли разногласия относительно будущего франшизы о Джеймсе Бонде. Планировалось расширение вселенной по примеру Marvel с возможными спин-оффами и сериалом о женщине-агенте 007. Продюсер Барбара Брокколи отклонила эти предложения, настаивая на том, что следующий Бонд должен быть британцем. Проект, по данным СМИ, остаётся без утверждённого актёра.