Режиссёр Дени Вильнёв приступит к созданию нового фильма об агенте 007

Американская киностудия Amazon MGM Studios объявила о назначении Дени Вильнёва режиссёром следующего фильма о Джеймсе Бонде. Об этом сообщили на официальном портале корпорации Amazon.

Вильнёв, известный своими работами «Прибытие» и «Дюна», не только займёт режиссёрское кресло, но и станет исполнительным продюсером проекта вместе с Таней Лапуант. Режиссёр выразил благодарность киностудии за оказанное доверие. По его словам, проект имеет для него священное значение.

«Amazon MGM Studios сегодня объявила, что Дени Вильнёв станет режиссёром следующего фильма о Джеймсе Бонде. Вильнёв также выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Таней Лапуант», — говорится в заявлении на официальном портале.

За свою карьеру Вильнёв трижды удостаивался премии «Оскар» за фильмы «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и «Дюна».