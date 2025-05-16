Скончался сыгравший в трёх частях бондианы американский актёр Джо Дон Бейкер

В возрасте 89 лет ушёл из жизни американский актер Джо Дон Бейкер, известный по ролям в фильмах о Джеймсе Бонде. Его смерть наступила ещё 7 мая, сообщила The New York Times.

Бейкер запомнился зрителям по роли агента ЦРУ Джека Уэйда в бондиане «Золотой глаз» (1995) и «Завтра не умрёт никогда» (1997), а также как торговец оружием Брэд Уиттакер в ленте «Искры из глаз» (1987). Его последней работой в кино стала роль мстительного отца в драме «Мад» (2012) с Мэттью Макконахи.

Актёр родился 12 февраля 1936 года в Техасе. После смерти матери его воспитывала тётя. Окончив Университет Северного Техаса в 1958 году, он служил в армии США, прежде чем начать актёрскую карьеру.