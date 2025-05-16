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16 мая, 04:35

Скончался сыгравший в трёх частях бондианы американский актёр Джо Дон Бейкер

Актёр Джо Дон Бейкер. Обложка © kinopoisk

Актёр Джо Дон Бейкер. Обложка © kinopoisk

В возрасте 89 лет ушёл из жизни американский актер Джо Дон Бейкер, известный по ролям в фильмах о Джеймсе Бонде. Его смерть наступила ещё 7 мая, сообщила The New York Times.

Бейкер запомнился зрителям по роли агента ЦРУ Джека Уэйда в бондиане «Золотой глаз» (1995) и «Завтра не умрёт никогда» (1997), а также как торговец оружием Брэд Уиттакер в ленте «Искры из глаз» (1987). Его последней работой в кино стала роль мстительного отца в драме «Мад» (2012) с Мэттью Макконахи.

Актёр родился 12 февраля 1936 года в Техасе. После смерти матери его воспитывала тётя. Окончив Университет Северного Техаса в 1958 году, он служил в армии США, прежде чем начать актёрскую карьеру.

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Ранее на 93-м году жизни скончался известный американский режиссёр и сценарист Роберт Бентон. Он был семь номинирован на «Оскар» и трижды становился его лауреатом.

Артём Гапоненко
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