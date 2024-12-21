Вокруг нового Бонда зреет скандал из-за желания стриминга превратить франшизу в новый Marvel

Создатель франшизы о Джеймсе Бонде столкнулся с разногласиями с Amazon в процессе работы над новым фильмом. Газета The Wall Street Journal раскрыла трудности производства новой части «Бонда».

Согласно данным СМИ, работа над проектом приостановилась из-за противоречий между продюсером Барбарой Брокколи и компанией Amazon. Брокколи и её семья долгое время курировали франшизу, но сейчас их планы сталкиваются с сопротивлением.

Журналисты опираются на данные из своих источников, заявляя о серьёзных разногласиях между партнёрами. К осени 2024 года проект остаётся без сценария, идеи или утверждённого актёра на роль Бонда.

Руководство стримингового сервиса обсуждает различные концепции для будущего франшизы. Amazon планирует создать большую вселенную, подобно Marvel. Среди предложений была идея спин-оффов вокруг второстепенных персонажей и сериал на Prime Video с женщиной-агентом 007 в главной роли.

Брокколи в жёсткой форме отвергла эти предложения. В беседе с друзьями она даже назвала руководителей компании «чертовыми идиотами». По её мнению, следующий Бонд был британцем по национальности.

По информации инсайдера Джеффа Снайдера, актёр Аарон Тейлор-Джонсон больше не претендует на роль 007. Однако The Hollywood Reporter предполагает, что Джош О'Коннор может стать новым Бондом.