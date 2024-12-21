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21 декабря, 02:27

Вокруг нового Бонда зреет скандал из-за желания стриминга превратить франшизу в новый Marvel

В Amazon зреет конфликт из-за выбора пола и расы следующего Джеймса Бонда

Создатель франшизы о Джеймсе Бонде столкнулся с разногласиями с Amazon в процессе работы над новым фильмом. Газета The Wall Street Journal раскрыла трудности производства новой части «Бонда».

Согласно данным СМИ, работа над проектом приостановилась из-за противоречий между продюсером Барбарой Брокколи и компанией Amazon. Брокколи и её семья долгое время курировали франшизу, но сейчас их планы сталкиваются с сопротивлением.

Журналисты опираются на данные из своих источников, заявляя о серьёзных разногласиях между партнёрами. К осени 2024 года проект остаётся без сценария, идеи или утверждённого актёра на роль Бонда.

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Руководство стримингового сервиса обсуждает различные концепции для будущего франшизы. Amazon планирует создать большую вселенную, подобно Marvel. Среди предложений была идея спин-оффов вокруг второстепенных персонажей и сериал на Prime Video с женщиной-агентом 007 в главной роли.

Брокколи в жёсткой форме отвергла эти предложения. В беседе с друзьями она даже назвала руководителей компании «чертовыми идиотами». По её мнению, следующий Бонд был британцем по национальности.

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По информации инсайдера Джеффа Снайдера, актёр Аарон Тейлор-Джонсон больше не претендует на роль 007. Однако The Hollywood Reporter предполагает, что Джош О'Коннор может стать новым Бондом.

Ранее Life.ru сообщил, когда выйдет четвёртый сезон игры «Ведьмак» с Цири в главной роли. Первый трейлер игры показали на церемонии The Game Awards 2024.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ralf Liebhold

Лия Мурадьян
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