Роберт Паттинсон официально сыграет Джеймса Бонда. Что известно о новом фильме Дени Вильнёва, первом тизере, дате выхода и контракте актёра.

Роберт Паттинсон официально утверждён на роль Джеймса Бонда. Amazon MGM Studios объявила о выборе 40-летнего британского актёра 16 ноября 2026 года. Он сменит Дэниела Крейга в 26-м фильме официальной бондианы. Режиссёром станет Дени Вильнёв, сценарий пишет Стивен Найт. Первое видео с новым агентом 007 уже представлено, но название фильма и дата премьеры пока не раскрыты.

Кто сыграет нового Джеймса Бонда

Новым исполнителем роли агента 007 стал Роберт Паттинсон — актёр, сыгравший Эдварда Каллена в «Сумерках» и Брюса Уэйна в «Бэтмене». О назначении сообщила сама Amazon MGM Studios, получившая творческий контроль над франшизой в 2025 году. Паттинсон станет седьмым актёром, сыгравшим Бонда в основной официальной серии фильмов: до него эту роль исполняли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

Для Паттинсона это не первое появление в крупной франшизе. Помимо «Бэтмена» и «Сумерек», в его фильмографии есть «Довод», «Маяк», «Хорошее время», «Микки 17» и новые крупные проекты. Сам актёр назвал получение роли Бонда осуществлением мечты. В официальном заявлении Amazon MGM режиссёр Дени Вильнёв отметил способность Паттинсона предложить персонажу новое прочтение.

Как выглядит первый тизер нового Бонда

Вместе с объявлением 16 ноября официальные аккаунты бондианы опубликовали короткое видео: Паттинсон в смокинге появляется из темноты, а кадры сопровождает знакомая музыкальная тема. На экране появляется сообщение о подтверждённой личности нового агента. Это ролик-представление исполнителя, а не полноценный сюжетный трейлер картины.

Поэтому пока нельзя судить по видео о сюжете, основных злодеях, съёмочных локациях или актёрском составе нового фильма. Продолжительность полноценного трейлера и дата его публикации не объявлены.

Когда выйдет новый фильм о Джеймсе Бонде

Точная дата премьеры и официальное название следующего фильма о Бонде на 17 ноября 2026 года не названы. В отраслевых публикациях фигурирует условное обозначение Bond 26. Ожидается, что съёмки начнутся в 2027 году, а выход фильма возможен не ранее 2028-го, но эти сроки не следует выдавать за утверждённый прокатный график Amazon MGM.

Последний фильм о Бонде с Дэниелом Крейгом — «Не время умирать» — вышел в 2021 году. Новая картина станет первым полнометражным фильмом серии после передачи творческого контроля над франшизой Amazon MGM Studios.

Кто снимает «Бонда 26»: Вильнёв, Найт и продюсеры

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Вильнёв известен по «Прибытию», «Бегущему по лезвию 2049» и «Дюне». Найт создал «Острые козырьки» и работал над сценарием «Порока на экспорт». Дэвид Хейман продюсировал фильмы о Гарри Поттере, где Паттинсон сыграл Седрика Диггори. С Дени Вильнёвом актёр также работал над третьей «Дюной».

Кто ещё претендовал на роль Джеймса Бонда

Во время кастинга в отраслевых изданиях упоминались Николас Холт, Каллум Тернер, Джек Лауден и Джош О’Коннор. Сообщения о том, кто именно прошёл все этапы проб и какие условия предлагали претендентам, основаны на журналистских источниках. Amazon MGM официально подтвердила результат кастинга — назначение Паттинсона — но не раскрыла полный список участников отбора и детали переговоров.

Сколько фильмов о Бонде снимут с Паттинсоном и каков его гонорар

Отраслевое издание Puck сообщало о контракте Паттинсона на три фильма. Эти сведения повторили ряд британских и американских СМИ, однако представители Amazon MGM отказались подтверждать условия соглашения. Поэтому количество будущих картин с Паттинсоном пока нельзя считать официально установленным. Точная сумма гонорара также публично не объявлена.

Что будет с «Бэтменом» после назначения Паттинсона Бондом

Назначение актёра на роль агента 007 вызвало вопросы о его участии в продолжении «Бэтмена» Мэтта Ривза. Amazon MGM в своём объявлении отмечает, что Паттинсон продолжает работать над фильмом «Бэтмен — 2». Никаких официальных заявлений об отказе от этой роли из-за Бонда не опубликовано. Съёмочные графики и даты проката двух франшиз следует оценивать отдельно.

Почему новая бондиана отличается от фильмов с Дэниелом Крейгом

В 2025 году Amazon MGM получила творческий контроль над экранной франшизой в рамках соглашения с Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном — представителями семьи, долгое время контролировавшей производство фильмов о Бонде. Первый фильм с Паттинсоном станет началом нового этапа: студия утвердила собственного ведущего актёра и производственную команду. При этом подробности сюжетной перезагрузки и временной линии персонажа не раскрыты.

Частые вопросы о новом Джеймсе Бонде

Кого утвердили новым Джеймсом Бондом?

Роберта Паттинсона. Amazon MGM Studios объявила об этом 16 ноября 2026 года.

Когда выйдет фильм с Робертом Паттинсоном в роли Бонда?

Официальной даты премьеры нет. В СМИ обсуждают выход не ранее 2028 года, но студия срок не подтвердила.

Есть ли трейлер нового Джеймса Бонда?

Появилось короткое видео с представлением Паттинсона как агента 007. Полноценный сюжетный трейлер пока не выпущен.

Кто режиссёр нового фильма о Бонде?

Дени Вильнёв. Сценарий пишет Стивен Найт.

Правда ли, что Паттинсон подписал контракт на три фильма?

Об этом сообщили отраслевые СМИ со ссылкой на источники. Amazon MGM не подтвердила срок и условия контракта.

Паттинсон больше не сыграет Бэтмена?

Официального объявления об уходе из франшизы «Бэтмен» нет.

Как называется новый фильм о Джеймсе Бонде?

Название официально не объявлено; в медиа используют условное обозначение Bond 26.

Ранее Life.ru сообщал, что Роберт Паттинсон прошёл кинопробы на роль Джеймса Бонда в Лондоне. По информации отраслевых изданий, решение о новом исполнителе роли агента 007 могут принять до конца 2026 года.