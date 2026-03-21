От ловеласа Коннери до брутального Крейга: Как сложилась судьба актёров, сыгравших Джеймса Бонда

21 марта отмечает 80-летие Тимоти Далтон — британский актёр театра и кино, известный по роли Джеймса Бонда. Life.ru собрал истории других актёров-красавцев, сыгравших суперагента 007. 20 марта, 22:15

21 марта Тимоти Далтон отмечает 80‑летний юбилей. В 1980‑е годы карьера актёра достигла пика после сериала «Джейн Эйр» (1983) на BBC, а всемирную славу ему принесла роль Джеймса Бонда. Он снялся в фильмах «Искры из глаз» (1987) и «Лицензия на убийство» (1989).

За всю историю легендарной бондианы шесть актёров воплощали на экране агента 007. Разберёмся, как каждый из них повлиял на образ шпиона и что было дальше в их карьере.

Шон Коннери: «Оскар», слава и деменция

Шон Коннери стал первым Джеймсом Бондом и задал планку для всех последующих исполнителей этой роли. Изначально автор романов Ян Флеминг сомневался в кандидатуре шотландца, считая его недостаточно утончённым для английского джентльмена. Но после выхода «Доктора Ноу» (1962) писатель изменил мнение.

Первый и величайший: Шон Коннери. Фото © ТАСС / ZUMA Press

Брутальный, элегантный и неотразимый — Бонд Коннери сразу полюбился публике и стал эталоном. Актёр снялся в пяти официальных фильмах бондианы, а позже вернулся к роли в «Бриллиантах навсегда» в 1971 году.

После яркой роли Джеймса Бонда Коннери продолжил успешную карьеру. Он снялся в известных фильмах «Марни», «Имя розы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход». А за роль в «Неприкасаемых» (1987) получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Последние годы жизни актёр страдал деменцией. 31 октября 2020 года его не стало в возрасте 90 лет. Он умер во сне. Официальной причиной смерти назвали пневмонию и сердечную недостаточность.

Джордж Лэзенби: Бонд-однодневка

Австралийский манекенщик без актёрского опыта Джордж Лэзенби стал следующим Джеймсом Бондом. Лэзенби сыграл агента 007 всего один раз, в фильме «На секретной службе Её Величества», но оставил яркий след. Его герой получился менее самоуверенным и более уязвимым. Впервые Бонд влюбился, женился на Терезе ди Винченцо и пережил трагедию в финале картины.

Лэзенби: Бонд, который женился. Фото © ТАСС / imago images / United Archives

Лэзенби должен был вернуться к своей роли в фильме «Бриллианты навсегда», но из-за натянутых отношений с командой продюсеры предпочли вернуть Шона Коннери. Зрители восприняли его возвращение на ура.

Роджер Мур: рекордсмен бондианы

Британский актёр Роджер Мур установил рекорд по количеству фильмов в роли Джеймса Бонда — семь картин за 12 лет («Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Только для твоих глаз», «Осьминожка» и «Вид на убийство»).

Роджер Мур: шарм вместо силы. Фото © ТАСС / DPA / БO

Этот агент 007 получился лёгким, ироничным и, конечно, очень обаятельным. Он реже полагался на силу, побеждая хитростью и шармом. В 1985 году, когда вышла картина «Вид на убийство», актёру было уже почти 60 лет, но он всё ещё убедительно смотрелся в роли шпиона.

Актёр умер от онкологии 23 мая 2017 года в Швейцарии. Ему было 89 лет.

Тимоти Далтон: лучший Бонд по версии фанатов

Тимоти Далтон дебютировал в бондиане в 1987 году в фильме «Искры из глаз». Его Бонд — серьёзный, угрюмый и рефлексирующий. Актёр всегда стремился приблизиться к литературному первоисточнику, поэтому Далтон придал легендарному образу новые черты. Его шпион получился более человечным и понимающим.

Далтон: Бонд, приближённый к книге. Фото © ТАСС / DPA / БO

Во второй раз Далтон сыграл Бонда в «Лицензии на убийство» в 1989 году. Планировался ещё и третий фильм, но из-за юридических проблем проект отложили, а сам актёр покинул франшизу. По данным исследования 2021 года, Далтон был признан самым популярным исполнителем роли Бонда.

Броснан: стиль, кассовые рекорды и критика

Ирландец Пирс Броснан вернул Бонду элегантность и стиль. Он явился в роли известного шпиона в фильме «Золотой глаз» в 1995 году после долгого перерыва. Это был полноценный перезапуск бондианы. Во главе MI6 впервые оказалась женщина, её сыграла Джуди Денч. Картина имела большой финансовый успех. Броснан снялся ещё в трёх фильмах: «Завтра не умрёт никогда», «И целого мира мало» и «Умри, но не сейчас».

Пирс Броснан: элегантное возвращение Бонда. Фото © ТАСС / DPA / БO

Последняя картина побила все прокатные рекорды, но критики отметили избыток компьютерной графики. А сам образ Броснана уже не выглядел таким свежим и ярким. Франшизу ждал новый перезапуск.

Дэниел Крейг: скандал, триумф и уход

Выбор на роль Дэниела Крейга вызвал бурные споры. Его внешность отличалась от привычного образа Бонда. Фанаты даже создали сайт с призывом бойкотировать первый с ним фильм — «Казино Рояль». Однако эта картина стала триумфальной и собрала более полумиллиарда долларов.

Крейг: от бойкота до кассовых рекордов. Фото © ТАСС / ZUMA / Nils Jorgensen

Крейг представил самого реалистичного Бонда. Он снялся в четырёх продолжениях («Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл», «007: Спектр» и «Не время умирать»). Актёр завершил эпоху своего Бонда в 2021 году, оставив вопрос о преемнике открытым.

В последние годы активно обсуждается, кто же станет новым Джеймсом Бондом. Среди возможных кандидатов называют Аарона Тейлора-Джонсона и Генри Кавилла, но официальных заявлений ещё нет. А пока мы можем пересматривать фильмы с шестью легендарными исполнителями и наслаждаться эволюцией культового образа.

Авторы Кира Громова