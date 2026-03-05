Страшная смерть крутого каратиста, капитан-масон, пропавшая Маа: шокирующие судьбы актёров «Пиратов XX века» Оглавление Более 100 травм: за что сектанты жестоко убили Нигматулина Спасение женщин и пьянство: трагедия Николая Ерёменко Капитан-масон: тайная жизнь Петра Вельяминова Загадочный пират из Эстонии: взлёт и тишина Куда исчезла красавица Маа после «Пиратов» 100 фильмов и личные драмы буфетчицы Маши 5 марта 1949 года родился советский актёр Талгат Нигматулин, известный зрителям благодаря легендарному советскому боевику «Пираты XX века». О том, как сложилась судьба звёзд культового блокбастера, — в материале Life.ru. 4 марта, 21:45 Что стало с пиратом Салехом, механиком Сергеем, нашим капитаном и другими звёздами «Пиратов XX века». Обложка © Кадр из фильма «Пираты ХХ века», режиссёр Борис Дуров, сценаристы Борис Дуров, Станислав Говорухин / Kino-teatr

Более 100 травм: за что сектанты жестоко убили Нигматулина

Талгата Нигматулина прославила на весь СССР роль в культовой картине «Пираты XX века», где он сыграл харизматичного злодея — пирата Салеха. Трюки на площадке он выполнял без дублёров, что добавляло сценам реализма — да такого, что на предварительном показе картина шокировала чиновников Госкино, её хотели даже положить на полку, но она очень понравилась Брежневу и её было решено выпустить. «Пираты» стали лидером советского проката в 1980 году более чем с 87 млн зрителей.

У Нигматулина была не самая простая жизнь. Когда ему было всего лишь два года, его отец-шахтёр погиб, мать осталась с тремя детьми на руках — и Талгата пришлось определить в интернат. Он рос слабым и застенчивым, переболел рахитом. Но мальчик поставил себе цель окрепнуть — начал заниматься лёгкой атлетикой, бальными танцами, а после — каратэ. А чтобы без ошибок говорить по-русски, пропадал в библиотеке и вручную переписывал фрагменты «Войны и мира». Поступил сначала в цирковое училище, а после — во ВГИК на курс знаменитого Сергея Герасимова, где учился вместе с будущим коллегой по ленте — Николаем Ерёменко.

Нигматулин долго снимался на студии «Узбекфильм» и был известен как способный актёр и мастер боевых искусств. После выхода «Пиратов» Нигматулина даже прозвали «советским Брюсом Ли» — навыки каратэ, которыми он обладал, были экзотичны для советского кино и привлекали молодых зрителей. Позже артист снялся в ряде других заметных картин — «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Право на выстрел», «Противостояние» и т.д. — и утверждал, что образ Салеха ему отвратителен.

Талгата Нигматулина прославила роль пирата Салеха. Фото © Кадр из фильма «Пираты ХХ века», режиссёр Борис Дуров, сценаристы Борис Дуров, Станислав Говорухин / Kino-teatr

Судьба актёра после успеха сложилась трагически. В середине 1980-х годов Нигматулин оказался вовлечён в деятельность религиозно-сектантской группы, основанной лжеучёным Абаем Борубаевым и экстрасенсом Мирзой Кымбатбаевым. В 1985 году в секте произошёл раскол: несколько членов из Литвы решили покинуть ряды объединения. Для выяснения обстоятельств Борубаев лично отправился в Вильнюс и взял с собой Нигматулина. Актёр, по замыслу Борубаева, должен был избивать вышедших из секты, выколачивая «дань» за побег. Но Нигматулин отказался, за что в ночь на 11 февраля 1985 года его жестоко избили, изуродовав так, что прибывшие медики не узнали кинозвезду. Артист умер от сильных травм, на момент смерти ему было всего 35 лет.

Спасение женщин и пьянство: трагедия Николая Ерёменко

Для Николая Ерёменко – младшего участие в «Пиратах XX века» стало одной из самых ярких ролей. Он сыграл механика Сергея Сергеевича — одного из ключевых героев экипажа советского сухогруза «Нежин». Актёр выполнял все трюки сам, отказавшись от дублёров, — на съёмке сцены спасения девушек из-под воды нырял на протяжении нескольких часов до кровотечений из носа, а в другом эпизоде чуть не попал под винты корабля. А драку Сергея с Салехом снимали целый день — артист всё это время падал на бетонный пол.

Ерёменко тогда уже был любимцем зрителей, известным по ролям в фильмах «Красное и чёрное», «31 июня», «Трактир на Пятницкой». Он очень хотел отойти от амплуа героя-любовника, оттого и пришёл на пробы боевика, где крутанул сальто. «Пираты» только укрепили его позиции как одного из самых заметных лиц отечественного кино — актёр стал настоящим кумиром молодёжи, школьники сбегали с уроков в кино, чтобы увидеть первого советского супермена — простого парня, проявившего в трудную минуту лучшие качества и сумевшего спасти девушек и победить злодеев, а влюблённые поклонницы в прямом смысле лезли в квартиру.

Таким образом, Ерёменко удалось выйти из тени славы отца — известного белорусского актёра Николая Ерёменко, звезды эпопеи «Вечный зов». Сам артист со смехом рассказывал, что после выхода «Пиратов» одни зрители стыдили его якобы за то, что променял высокое искусство на махание ногами, тогда как молодые ребята присылали сотни писем с просьбами выслать инструкции по каратэ. После громкого успеха актёр продолжил активную работу.

Николай Ерёменко – младший после роли Сергея в прямом смысле отбивался от фанатов всех возрастов. Фото © Кадр из фильма «Пираты ХХ века», режиссёр Борис Дуров, сценаристы Борис Дуров, Станислав Говорухин / Kinopoisk

В 1990-е годы для многих настал период экономических и творческих трудностей, но Николай сумел сохранить профессиональную активность. Однако его личная жизнь и здоровье неоднократно становились предметом пристального внимания прессы — сообщения о его алкоголизме, любовницах и внебрачных детях влияли на репутацию актёра.

В постсоветский период Ерёменко снялся в фильмах «Бригада», «Империя под ударом» и др. Умер он в 2001 году в возрасте 52 лет от сердечного приступа. Многие поклонники полагают, что он бы прожил дольше, если б не злоупотребление спиртным.

Капитан-масон: тайная жизнь Петра Вельяминова

Пётр Вельяминов исполнил в боевике роль капитана сухогруза «Нежин» Ивана Ильича — человека выдержанного, принципиального и до последнего отвечающего за свою команду. На момент съёмок Вельяминов уже был известным артистом с яркой театральной биографией и экранным образом сильного и надёжного мужчины. Несмотря на то что основное внимание публики после премьеры «Пиратов» было приковано к более «героическим» и динамичным персонажам, роль капитана обеспечила актёру новую волну популярности.

Однако судьба Вельяминова была куда драматичнее, чем экранные истории. Он родился в настоящей дворянской семье — его отец был царским офицером. В марте 1943-го 16-летнего Петра обвинили в антисоветской деятельности и приговорили к 10 годам лагерей, арестовали и родителей. Этот факт биографии позже стал предметом обсуждений и интервью — актёр не скрывал прошлого, но говорил о нём сдержанно, без стремления к сенсационности и скандалам. Примечательно, но собственной реабилитации Петру пришлось ждать более 30 лет, актёра реабилитировали только в 1984 году.

Пётр Вельяминов воплотил честного капитана Ивана Ильича. Фото © Кадр из фильма «Пираты ХХ века», режиссёр Борис Дуров, сценаристы Борис Дуров, Станислав Говорухин / Kinopoisk

После освобождения Вельяминов жил в Абакане и Свердловске, где играл в театрах. Именно на свердловской сцене его заметили режиссёры Усков и Краснопольский и пригласили в сериал «Тени исчезают в полдень», который вышел в 1972 году и прославил Петра на всю страну.

В постсоветский период имя Вельяминова вновь оказалось в центре внимания из-за откровенных рассказов о личной жизни. Он был женат пять раз, причём третий брак не продлился и года.

В 1995 году Вельяминов удивил поклонников вступлением в масонскую ложу «Астрея» № 3, где он дослужился до титула подмастерья. Как долго он был масоном, доподлинно не известно.

В то же самое время он продолжал сниматься в кино: он сыграл в картинах «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Серые волки» и др. Вельяминов прожил достаточно долго и ушёл из жизни в 2009 году в возрасте 82 лет.

Загадочный пират из Эстонии: взлёт и тишина

Эстонский актёр Рейно Арен сыграл в знаменитом боевике капитана пиратского корабля «Меркурий». Его герой не был центральным персонажем, однако запомнился благодаря яркой внешности и выразительной манере игры. Арен представлял прибалтийскую театральную школу, отличавшуюся сдержанностью и вниманием к психологическим деталям, что контрастировало с более темпераментной игрой некоторых коллег. Но это оказалось к месту — босс иностранных пиратов должен был быть загадочным и опасным.

Рейно Арен исполнил роль босса пиратского экипажа и пропал с радаров. Фото © Wikipedia / Aren1998.

Съёмочный процесс для актёра стал фактически первым опытом работы в масштабном союзном проекте. Картина, ориентированная на массового зрителя, резко отличалась от камерных драм, к которым он привык. Но фильм сделал артиста узнаваемым за пределами Эстонии.

После выхода фильма Арен продолжил активную работу в театре и кино Эстонской ССР. Его карьера развивалась стабильно — без резких взлётов и громких падений. Он не становился объектом скандальной хроники и ушёл из жизни в 1990 году в возрасте 62 лет.

Куда исчезла красавица Маа после «Пиратов»

Для узбекской актрисы Дилором Камбаровой участие в фильме «Пираты XX века» стало заметной страницей в кинокарьере. Её героиня — яркая туземка Маа — добавила происходящему на экране ещё большего драматизма.

Съёмки проходили в непростых условиях: жара, морская вода, физические нагрузки. По воспоминаниям участников группы, актрисам приходилось работать наравне с мужчинами, в том числе выполнять часть трюковых эпизодов.

После успеха картины Камбарова продолжила сниматься, засветилась и в ленте «Тайны мадам Вонг», которая была задумана как продолжение «Пиратов», но такого успеха не имела. С началом перестройки и последующим распадом СССР многие артисты национальных киностудий столкнулись с сокращением производства. Камбарова постепенно отошла от активной актёрской деятельности. Заключительной её работой на экране стала роль в фильме 1993 года «Шариф и Мариф».

Дилором Камбарова сыграла островитянку Маа, а впоследствии эмигрировала. Фото © Кадр из фильма «Пираты ХХ века», режиссёр Борис Дуров, сценаристы Борис Дуров, Станислав Говорухин / Kino-teatr

После завершения кинокарьеры Камбарова эмигрировала в США, где получила гражданство и устроилась на работу манекенщицей. Была замужем за режиссёром Владимиром Хотиненко и родила ему дочь Полину. Сейчас Дилором 68 лет.

100 фильмов и личные драмы буфетчицы Маши

Наталья Хорохорина — буфетчица Маша — к моменту съёмок в «Пиратах» имела актёрский опыт, но успех именно этого фильма сделал её известной на всю страну.

В 1980-е и 1990-е годы Наталья активно работала в театре и кино, снимаясь как в полнометражных фильмах, так и в телепроектах. Её амплуа постепенно сместилось в сторону характерных ролей. Артистка открыто говорила о сложностях профессии, сокращении предложений и необходимости искать новые форматы работы. Наталье пришлось пережить трудности и в личной жизни — её первый муж Виктор Корешков ушёл от неё к Наталье Гундаревой, а второй супруг Владимир Соболев, от которого она родила дочь Анну, сильно пил, поднимал руку и чуть не лишил актрису жилья.

В 2000-е Хорохорина продолжила активную деятельность, снявшись за год в нескольких картинах. Она исполнила роли в фильмах «Дальнобойщики», «Галина», «Воронины», «Испанский вояж Степаныча», «Папины дочки» и др. В 2004 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ. В общей сложности она сыграла более чем в 100 фильмах. Сейчас Наталье 71 год.